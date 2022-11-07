Завидуешь соседу, у которого есть свет? Директор ДТЭК объяснил, почему электричество выключают не везде

В Украине уже около месяца отключают электроэнергию. Украинцы постепенно привыкают к этому и знают, что делать, если нет света. Но зло берет, когда свет есть у соседей.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона рассказал, зачем нужны веерные отключения света и почему свет может быть у соседей, а у тебя нет.

По его словам, все еще производятся ремонтные работы после обстрелов, ведь они были мощными.

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— Так как повреждены станции, обеспечивающие передачу электроэнергии в Центральном и Северном регионах, вводятся ограничения потребления электроэнергии путем введения графиков почасовых отключений, — подчеркнул он.

Почему свет есть в соседнем доме, а в твоем нет

Также он объяснил, почему у соседа свет может быть, а у тебя нет. По словам Сахарука, дело в том, что в Киеве и других городах достаточно высокая интеграция жилой застройки с другими объектами, не принадлежащими к жилищному фонду.

— Во многих домах вмонтированы объекты критической инфраструктуры: подстанции, которые обеспечивают воду, связь, серверы хранения лекарств, находятся органы государственной власти, правопорядка и т.д.

Некоторые дома подсоединены к одной линии с объектами критической инфраструктуры. Поэтому со светом остаются только те, где есть такие объекты, — объяснил Сахарук.

Также он сообщил, что ДТЭК закупает оборудование, которое есть в Украине и за границей, но пока не в большом количестве, потому что деталей очень мало. Ждут помощи, о которой говорили другие страны и заявляло МИД и Минэнерго. Это все еще в процессе, ведь не были подписаны договоры.

Последние несколько дней активно обсуждается эвакуация Киева на фоне электрических отключений. Ранее мы рассказывали, возможен ли полный блэкаут столицы.

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