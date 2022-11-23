Аварийные отключения электроэнергии в Украине — где сейчас нет света

Россияне в очередной раз наносят удары по энергообъектам Украины. В результате массированных ракетных обстрелов 23 ноября по всей Украине применены аварийные отключения света.

В ДТЭК сообщили, что НЭК Укрэнерго дала распоряжение на дополнительные ограничения мощности электроснабжения. Поэтому вынужденно были применены экстренные отключения света.

CEO Yasno Сергей Коваленко также отметил необходимость экстренных отключений электроэнергии.

Сейчас также смотрят

В Укрэнерго сообщили, что ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги. Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше.

Где сейчас нет света

Сейчас без электроснабжения находятся все районы Запорожья, об этом сообщил секретарь Запорожского областного совета.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в результате вражеских обстрелов в части общин области нет света. Также энергоблоки Хмельницкой АЭС отключены от энергосистемы.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о том, что Яворовский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии. Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии.

Начальник Одесской ОВА Максим Марченко написал в Telegram:

— В связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины по всей Одесской области и другим областям Украины временно отсутствует электроснабжение.

В некоторых районах Киева тоже нет света, сообщил мэр города Виталий Кличко. Также он рассказал, что из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве. Специалисты Киевводоканала работают над тем, чтобы как можно быстрее их восстановить.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за отключения света в городе остановили работу электротранспорта и эвакуируют людей из метро.

Александр Вилкул написал о введении в работу плана при полном отключении электроэнергии в Кривом Роге.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш рассказал, что в области тоже применяются графики аварийных отключений электроэнергии.

Хотим напомнить тебе, что в Украине начали работать Пункты несокрушимости. Если долго не удастся восстановить электроснабжение, ты можешь получить все базовые услуги в пункте: зарядить телефон, воспользоваться связью и интернетом, найти воду и т.д.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!