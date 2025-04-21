Для тебе Новини

Папа Франциск помер у Пасхальний понеділок — чим запам’ятається Понтифік

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 21 Квітня 2025, 11:17 4 хв.
папа франциск

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь