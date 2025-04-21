Папа Франциск помер у Пасхальний понеділок — чим запам’ятається Понтифік

21 квітня, у віці 88 років, помер Папа Франциск, повідомляє Ватикан. Це сталося у його резиденції у ватиканському будинку Санта Марта.

Папа Франциск помер: деталі

Про смерть Франциска сповістив Камерленг Святої Римської Церкви Кевін Фаррелл: — Дорогі брати й сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов’ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. — З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога, — сказав представник Ватикану.

Після тривалої хвороби, яка потребувала госпіталізації, Франциска виписали з лікарні. Він перебував у лікарні з 14 лютого у важкому стані, але на Великдень виступив перед вірянами з промовою.

Чим запам’ятався Папа Франциск: біографія понтифіка

Ім’я при народженні — Хорхе Маріо Бергольйо, народився в Аргентині в родині італійських мігрантів. Закінчив середньо-спеціальну індустріальну школу за фахом хіміка, працював у лабораторії, де контролював виробництво продуктів.

У 21-річному віці вступив до семінарії у Вілья-Девото. 11 березня 1958 року приєднався до ордену єзуїтів і здобув гуманітарну освіту в навчальних закладах ордену.

13 грудня 1969 Франциска посвятили у священники, після чого він продовжив своє навчання в Іспанії. Деякий час продовжував духовну службу в Німеччині.

20 травня 1992 року Папа Римський Іван Павло II призначив Хорхе Бергольйо титулярним єпископом Ауки, єпископом-помічником Буенос-Айреса. У 1997 році призначений архієпископом-коад’ютором архідієцезії Буенос-Айреса.

Через рік був призначений ординарієм для вірян східних обрядів, що проживають в Аргентині. У 2001 році отримав сан кардинала-пресвітера з титулом римської церкви Сан-Роберто Белларміно.

У 2005—2011 роках був головою єпископської конференції Аргентини. А у 2013 його обрали 266-м Папою Римським.

Взявши тронне ім’я Франциск на честь засновника ордену францисканців Франциска Ассізького, він став першим єзуїтом на цій посаді.

Він так був першим Папою з представників духовного світу так званого Нового світу — континентів Північної та Південної Америки.

Під час своєї діяльності Франциск закликав децентралізувати католицьку церкву, позбавивши Ватикан певної частини влади. Він також виступав за повагу прав мусульман-імігрантів.

20 квітня 2025 року, у день Великодня, Папа Франциск виголосив свою останню промову перед вірянами. У ній він також згадав Україну:

— Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру.

Нехай у цьому Ювілейному році Великдень також буде гідною нагодою для визволення військовополонених і політв’язнів, — сказав він в останній промові.

Як вибиратимуть наступного Папу Римського

Для проголошення Папи Римського скликають конклав — збори, на яких кардинали-виборці віддають голоси за свого кандидата.

З метою запобігання впливу на хід обрання кардиналів ззовні, вибори відбуваються в ізольованому приміщенні, яке відкривають лише після обрання папи. Нині конклав проводять у Сикстинській капелі.

Вибори проводять двічі на день за допомогою закритого голосування. Для обрання кандидат має набрати дві третини голосів плюс один голос. Після кожного голосування від спалювання бюлетенів з димаря над Сикстинською капелою підіймається темний дим.

Коли понтифіка остаточно вибирають, про це сповіщають білим димом, додаючи до вогню солому. Коли відбудуться вибори наступника Папи Франциска поки не повідомляють.

