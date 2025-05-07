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Новий Папа на горизонті: коли кардинали обиратимуть нового понтифіка

Марія Дзюба, редакторка сайту 07 Травня 2025, 19:50
Новий Папа на горизонті: коли кардинали обиратимуть нового понтифіка
Фото Getty Images

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