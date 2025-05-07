Новий Папа на горизонті: коли кардинали обиратимуть нового понтифіка

Конклав кардиналів для обрання нового Папи Римського розпочнеться 7 травня — повідомляє Reuters.

Цю дату було визначено під час закритого засідання кардиналів у Ватикані, що відбулося в понеділок, 28 квітня.

Засідання стало першим після похорону Папи Франциска, і хоча офіційне оголошення про дату проведення конклаву ще не зроблено, джерела у Ватикані підтвердили, що ця дата є точною.

У голосуванні візьмуть участь близько 135 кардиналів з різних куточків світу.

У порівнянні з попередніми конклавами 2005 і 2013 років, які тривали лише два дні, цей конклав може бути довшим.

Шведський кардинал Андерс Арбореліус заявив, що такий розвиток подій ймовірний, оскільки багато кардиналів, яких Папа Франциск призначив під час свого понтифікату, досі не мали змоги особисто зустрітися один з одним.

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З 28 квітня Сикстинська капела, у якій традиційно проводяться конклави, була закрита для туристів через підготовку до майбутнього голосування.

Папа Римський Франциск помер 21 квітня у віці 88 років, після тривалого лікування від двосторонньої пневмонії.

За офіційними даними, його смерть стала наслідком інсульту, серцево-судинного колапсу та коми.

Церемонія прощання з понтифіком відбулася 26 квітня на площі Святого Петра, де зібралося близько 400 000 людей.

Серед тих, хто прибув на церемонію, були президент України Володимир Зеленський, його дружина та президент США Дональд Трамп.

Після церемонії труну з тілом Папи Франциска перенесли до базиліки Санта-Марія-Маджоре, де його поховали.

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