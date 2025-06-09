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Одна дата, одне свято: Папа Лев XIV пропонує спільний Великдень для всіх християн

Марія Дзюба, редакторка сайту 09 Червня 2025, 10:30
Одна дата, одне свято: Папа Лев XIV пропонує спільний Великдень для всіх християн
Фото Pexels, Getty Images

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