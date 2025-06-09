Одна дата, одне свято: Папа Лев XIV пропонує спільний Великдень для всіх християн

Фото Pexels, Getty Images Папа Римський Лев XIV нещодавно заявив, що Католицька церква готова шукати екуменічне рішення для встановлення спільної дати святкування Великодня. Цю заяву понтифік зробив під час зустрічі в Римі, присвяченої 1700-річчю Нікейського собору та єдності між католиками та православними, повідомляє Vatican News. Лев XIV наголосив, що однією з головних цілей Нікейського собору було саме визначення єдиної дати для Воскресіння Христового.Він зазначив, що існують різні підходи, які дозволять християнам з різних традицій разом відзначати “Свято над святами”, не порушуючи принципів, встановлених на соборі. На його думку, спільне святкування посилить місіонерську силу християнської проповіді про Ісуса та спасіння, яке дарує віра в Євангеліє. Читати на тему Фільми про Ватикан: заглянь за лаштунки могутньої Церкви Зібрали добірку найцікавіших фільмів про Ватикан та католицьку церкву. Чому Великдень святкують у різні дні? Попри те, що Воскресіння Христове є центральною подією християнства, східні та західні християни відзначають його в різні дні. Це пов’язано з існуванням двох різних систем обчислення дати Великодня, відомих як пасхалії. Ці системи базуються на складних розрахунках, що враховують різні астрономічні та календарні фактори. Православна церква та деякі орієнтальні церкви, як-от Ефіопська та Коптська, дотримуються давньої олександрійської пасхалії. Натомість Римо-Католицька церква та більшість протестантських деномінацій, що відокремилися від неї, використовують григоріанську пасхалію. Ініціатива Папи Лева XIV є ще одним кроком до подолання цього історичного роз’єднання. Раніше ми розповідали, як Президент Зеленський подарував Папі Римському ікону Богородиці, написану на уламку ящика від снарядів з Ізюма. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: ватика, Ватикан, Папа Римський Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter