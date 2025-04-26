Стиль життя

Як вибирають Папу Римського: що кажуть багатовікові традиції про таїнство голосування

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Квітня 2025, 10:40
Як вибирають Папу Римського
Фото Unsplash

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