Як вибирають Папу Римського: що кажуть багатовікові традиції про таїнство голосування

У великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, помер Папа Римський Франциск. Про це офіційно повідомили у Ватикані. Це означає, що зовсім скоро відбудеться голосування за нового Папу. Як вибирають Папу Римського, хто може ним стати та що ще потрібно знати про традицію? Розповімо тобі в матеріалі.

Як вибирають папу Римського

Нагадаємо, що Папа Римський — це очільник католицької церкви. Його вважають наступником святого апостола Петра і вікарієм Ісуса Христа на Землі. Також Папа Римський є головою Ватиканської держави й Святого Престолу.

Папи займають Римський престол довічно. Зазвичай до своєї смерті чи зречення. Першим Папою Римським вважають апостола Петра.

Папа Римський Франциск був на престолі понад 12 років — з 13 березня 2013 до 21 квітня 2025.

Стати Папою Римським, відповідно до правил, може будь-який неодружений чоловік-католик. Проте за останні століття Папами ставали лише кардинали. Вибори Папи проходять на спеціальних зборах, що мають назву конклав.

Традиції, пов’язані зі смертю Папи

Коли помирає Папа Римський, є певні традиції, яких дотримуються його найближчі радники. Камерленго Святої Римської церкви має засвідчити факт смерті. Після цього починається період Sede vacante, коли престол ніким не зайнятий.

Фізичну смерть Папи Римського мають засвідчити спочатку лікарі. Після цього наступає час спеціального обряду. Юридичне підтвердження смерті. Кардинал тричі кличе померлого Папу Римського його хресним ім’ям. Це відбувається у присутності церемоніймейстера, прелатів, секретаря та канцлера Апостольської палати.

Раніше померлим Папам били срібним молоточком по лобі. Це мало пробудити Папу, якщо він спить. Якщо Папа Римський не відгукується, кардинал-камерленг каже: Vere Papa mortuus est. Після цього ламають перстень рибалки, який завершує правління Папи.

Як проходять вибори (конклав)

Назва виборів Папи — Конклав — походить від латинського слова conclāve, яке означає кімнату, яка може бути зачинена. За закритими дверима вибори наступного Папи проводять кардинали-дорадники Папи. Вони й обирають, хто стане наступним Папою Римським.

Так відбувається з часів Ліонського собору 1274 року. Оголошують конклав тоді, коли мине 15-20 днів з моменту, як Ватикан не має Папи.

Кардинали проводять зібрання у базиліці святого Петра, просять благословення Святого Духа на вибір.

Вибирати можуть ті кардинали, яким ще не виповнилося 80 років. Таке правило діє з 1971 року. Сам конклав проходить у Сикстинській капелі.

Важливо, що жоден з кардиналів не може залишити капелу, доки Папу не виберуть. Таке правило має забезпечувати відсутність чужого впливу на думку кардиналів. Передавати інформацію, що було на конклаві, заборонено в будь-який спосіб.

Під час виборів кардинали не мають права слухати інформацію із зовнішнього світу: користуватися інтернетом, слухати радіо, читати новини тощо. Сам конклав триває в основному до тижня.

Папу обирають шляхом голосування. Той, за кого проголосують 2/3 і ще одна людина, і стане наступним очільником Ватикану. Якщо Папу не вибрали в перший день, з димаря капели йде чорний дим. Наступного дня тривають 3-4 етапи голосування.

Після кожного невдалого голосування бюлетені спалюють. Якщо за три дні понтифіка обрати не можуть, кардинали звільняються від голосування на наступний день. У цей день вони мають молитися, думати. Потім починається ще одне, семиденне голосування.

У випадку, якщо і за сім днів не обирають Папу, перемагає той, хто набрав більшість голосів, або кількість кандидатів скорочують до двох.

Що відбувається після голосування

Коли кардинали одноголосно обирають наступного Папу Римського, його питають, чи згоден він добровільно сісти на престол. У випадку згоди він має вибрати своє ім’я. Єпископів відразу оголошують Папою Римським.

Коли голосування за Папу Римського завершується, з димаря йде білий дим, дзвенять дзвони.

У 2025 році й український кардинал зможе взяти участь у конклаві.

Хто може стати Папою Римським

Видання Independent висунуло припущення щодо можливих кандидатів. Зокрема називають таких претендентів на святий престол:

П’єтро Паролін — нині державний секретар Ватикану, 70 років, італієць. Був в Україні у 2024 році. Має найвищу посаду з претендентів. Провів паломництво до Всеукраїнського Санктуарію Пречистої Діви Марії в Бердичеві. Має помірковані політичні погляди та вважає, що мир не можна нав’язати.

Петер Ерде — угорський кардинал, був президентом Ради єпископських конференцій. Прихильник культу Марії Богородиці. Має консервативні погляди та виступає зокрема за заборону причастя для розлучених, одружених вдруге. Називає прийняття біженців торгівлею людьми.

Луїс Антоніо Тагл — філіппінський кардинал. Має схожі погляди з Франциском I, прагне до послаблення ставлення церкви до розлучень і одностатевих стосунків.

Маттео Дзуппі — італійський кардинал, який був посланцем у Москві. Виступає за покращення ставлення до ЛГБТКІ+.

Раймонд Лео Берк — американський кардинал, який виступає за консерватизм і традиційні цінності. Виступає проти дозволу на розлучення, не підтримує штучну контрацепцію, цивільні шлюби та ЛГБТКІ+. Був виселений з Ватикану і позбавлений зарплати у 2023 році за поведінку.

Раніше ми розповідали, за що критикували Папу Римського.

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