Новый Папа на горизонте: когда кардиналы будут выбирать нового понтифика

Конклав кардиналов для избрания нового Папы Римского начнется 7 мая, сообщает Reuters.

Эта дата была определена во время закрытого заседания кардиналов в Ватикане, состоявшегося в понедельник, 28 апреля.

Заседание стало первым после похорон Папы Франциска, и хотя официального объявления о дате проведения конклава еще не было сделано, источники в Ватикане подтвердили, что эта дата является точной.

В голосовании примут участие около 135 кардиналов из разных уголков мира.

По сравнению с предыдущими конклавами 2005 и 2013 годов, которые длились всего два дня, этот конклав может быть более продолжительным.

Шведский кардинал Андерс Арборелиус заявил, что такое развитие событий вероятно, поскольку многие кардиналы, которых Папа Франциск назначил во время своего понтификата, до сих пор не имели возможности лично встретиться друг с другом.

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С 28 апреля Сикстинская капелла, в которой традиционно проводятся конклавы, была закрыта для туристов из-за подготовки к предстоящему голосованию.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет после продолжительного лечения от двусторонней пневмонии.

По официальным данным, его смерть стала следствием инсульта, сердечно-сосудистого коллапса и комы.

Церемония прощания с понтификом состоялась 26 апреля на площади Святого Петра, где собралось около 400 000 человек.

Среди тех, кто прибыл на церемонию, были президент Украины Владимир Зеленский, его жена и президент США Дональд Трамп.

После церемонии гроб с телом Папы Франциска перенесли в базилику Санта-Мария-Маджоре, где он был похоронен.

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