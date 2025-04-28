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Новый Папа на горизонте: когда кардиналы будут выбирать нового понтифика

Мария Дзюба, редактор сайта 28 апреля 2025, 17:00
Новый Папа на горизонте: когда кардиналы будут выбирать нового понтифика
Фото Getty Images
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