Стало відомо ім’я нового Папи Римського — ним вперше в історії став американець

69-річний Прево обрав собі ім’я Лев XIV, передає Associated Press. До свого обрання він служив у Перу та очолював єпископську канцелярію Ватикану.

За повідомленням CNN, перш ніж з’явитися на публіці, новообраний Папа мав одягнути спеціальне вбрання й усамітнитися на певний час в окремій кімнаті.

У цей час на площі перед Сикстинською капелою маршувала особиста охорона Папи Римського — швейцарська гвардія.

Перед тим, як папа з’явився на публіці, на лоджію базиліки Святого Петра вийшов кардинал-протодиякон Домінік Мамберті, який виголосив “Habemus papam”, що означає “У нас є Папа”.

Президент США Дональд Трамп вже відреагував на обрання конклавом нового Папи:

— Це така честь усвідомлювати, що він є першим американським Папою. Яке хвилювання і яка велика честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Папою Левом XIV. Це буде дуже значущий момент! — написав він у соцмережі Truth Social.

Президент Володимир Зеленський теж привітав Роберта Прево з обранням:

— Щиро вітаю Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату. Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян.

Зеленський побажав Його Святості Льву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні високої місії.

Лев XIV став першим американським Папою Римським. Народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, у родині з італійським, французьким та іспанським походженням.

Спершу вивчав математику та філософію в університеті Вілланова, а згодом здобув освіту з теології та канонічного права. Має докторський ступінь, який здобув у Римі.

Має подвійне громадянство США та Перу. Як член ордену августинців, понад 15 років служив єпископом-місіонером у Перу. У 2001–2013 роках очолював орден августинців як пріор генеральний та відвідав близько 50 країн для підтримки місії церкви.

У 2023 році став префектом Дикастерії у справах єпископів у Ватикані, був відповідальний за призначення єпископів по всьому світу.

Папа Лев XIV вважається більш прогресивним у питаннях мігрантів, але він доволі консервативний що теми жіночого посвячення. Нині він не робив офіційних заяв щодо України, але, ймовірно, продовжить тактику свого попередника Франциска щодо встановлення миру.

Habemus Papam! We have a Pope!



The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu