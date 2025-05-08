Найдовший конклав в історії: як кардинали майже три роки обирали Папу Римського

Чи знаєш ти, скільки часу знадобилося, щоб обрати одного з Пап Римських? Уяви, майже три роки! Саме стільки тривав найдовший конклав в історії католицької церкви, що стався у XIII столітті.

Ця подія не лише вражає своєю тривалістю, але й відіграла ключову роль у формуванні сучасних правил обрання понтифіка.

Найдовший конклав в історії: чому вибори Папи затягнулися

Після смерті Папи Климента IV у листопаді 1268 року папський престол залишався вакантним протягом безпрецедентно довгого періоду — майже три роки.

Кардинали зібралися у Вітербо, що неподалік Риму, аби обрати нового лідера католицької церкви.

Проте політична нестабільність в Італії того часу, де точилася боротьба між прихильниками папської влади (гвельфами) та Священної Римської імперії (гібелінами), глибоко розколола Колегію кардиналів.

Політичні ігри та впертість кардиналів

У конклаві брали участь близько двадцяти кардиналів, які розділилися на дві основні фракції. Одна підтримувала французького короля Карла Анжуйського, а інша — Священну Римську імперію.

Кожна фракція мала свого кандидата та не бажала йти на компроміс. Відсутність чітких правил проведення конклаву також сприяла затягуванню процесу.

Читати на тему Новий Папа на горизонті: коли кардинали обиратимуть нового понтифіка У Ватикані оголосили дату початку конклаву для обрання нового Папи Римського.

Відчайдушні заходи містян Вітербо

Тривале очікування нового Папи викликало гнів у жителів Вітербо. Місто несло значні витрати на утримання кардиналів.

У відчаї містяни вдалися до радикальних дій: вони замурували кардиналів у Папському палаці, залишивши їм лише хліб та воду.

За легендою, навіть зняли дах з будівлі, щоб допомогти Святому Духу вплинути на виборців. Саме ця подія дала назву терміну конклав, що в перекладі з латини означає під замком.

Несподіваний вибір: Папа Григорій X

Попри суворі умови, кардинали не могли дійти згоди. Зрештою, вони вирішили передати право вибору комісії з шести осіб.

1 вересня 1271 року Папою Римським став Теобальдо Вісконті, архідиякон Льєжа, який на момент обрання не був навіть кардиналом і перебував на Святій Землі.

Його обрання стало компромісом, покликаним об’єднати розколоту церкву. Він прийняв ім’я Григорій X.

Урок для майбутнього: народження сучасного конклаву

Тривалість конклаву у Вітербо показала необхідність реформування процесу обрання Папи.

У 1274 році Григорій X видав апостольську конституцію Ubi Periculum, яка запровадила суворі правила для папських виборів.

Відтепер кардиналів ізолювали під час виборів (cum clave), обмежували їхні зручності та харчування, щоб пришвидшити процес. Ці правила, хоч і з деякими змінами, лежать в основі сучасного конклаву.

Найдовший конклав в історії став не лише випробуванням для католицької церкви, але й важливим уроком, який призвів до реформування процесу обрання Папи Римського.

Завдяки відчайдушним діям містян Вітербо та мудрості Григорія X, були закладені основи сучасної системи конклаву, яка забезпечує більш швидке та незалежне обрання духовного лідера католиків усього світу.

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