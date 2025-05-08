Розповіді

Найдовший конклав в історії: як кардинали майже три роки обирали Папу Римського

Марія Дзюба, редакторка сайту 08 Травня 2025, 12:00
Найдовший конклав в історії: як кардинали майже три роки обирали Папу Римського
Фото Getty Images
Орина Чубич
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