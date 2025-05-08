Самый долгий конклав в истории: как кардиналы почти три года выбирали Папу Римского

Знаешь ли ты, сколько времени потребовалось, чтобы избрать одного из Пап Римских? Представь себе, почти три года! Именно столько длился самый долгий конклав в истории католической церкви, произошедший в XIII веке.

Это событие не только поражает своей продолжительностью, но и сыграло ключевую роль в формировании современных правил избрания понтифика.

Самый долгий конклав в истории: почему выборы Папы затянулись

После смерти Папы Климента IV в ноябре 1268 года папский престол оставался вакантным в течение беспрецедентно долгого периода — почти три года.

Кардиналы собрались в Витербо, недалеко от Рима, чтобы избрать нового лидера католической церкви.

Однако политическая нестабильность в Италии того времени, где шла борьба между сторонниками папской власти (гвельфами) и Священной Римской империи (гибеллинами), глубоко расколола Коллегию кардиналов.

Политические игры и упорство кардиналов

В конклаве участвовали около двадцати кардиналов, которые разделились на две основные фракции.

Одна поддерживала французского короля Карла Анжуйского, а другая — Священную Римскую империю.

Каждая фракция имела своего кандидата и не желала идти на компромисс. Отсутствие четких правил проведения конклава также способствовало затягиванию процесса.

Читать по теме Новый Папа на горизонте: когда кардиналы будут выбирать нового понтифика В Ватикане объявили дату начала конклава для избрания нового Папы Римского.

Отчаянные меры жителей Витербо

Длительное ожидание нового Папы вызвало гнев у жителей Витербо. Город нес значительные расходы на содержание кардиналов.

В отчаянии горожане прибегли к радикальным действиям: они замуровали кардиналов в Папском дворце, оставив им только хлеб и воду.

По легенде, даже сняли крышу со здания, чтобы помочь Святому Духу повлиять на избирателей.

Именно это событие дало название термину конклав, что в переводе с латыни означает “под замком”.

Неожиданный выбор: Папа Григорий X

Несмотря на суровые условия, кардиналы не могли прийти к согласию. В конце концов, они решили передать право выбора комиссии из шести человек.

1 сентября 1271 года Папой Римским стал Теобальдо Висконти, архидиакон Льежа, который на момент избрания не был даже кардиналом и находился в Святой Земле.

Его избрание стало компромиссом, призванным объединить расколотую церковь. Он принял имя Григорий X.

Урок для будущего: рождение современного конклава

Продолжительность конклава в Витербо показала необходимость реформирования процесса избрания Папы.

В 1274 году Григорий X издал апостольскую конституцию Ubi Periculum, которая ввела строгие правила для папских выборов.

Отныне кардиналов изолировали во время выборов (cum clave), ограничивали их удобства и питание, чтобы ускорить процесс. Эти правила, хотя и с некоторыми изменениями, лежат в основе современного конклава.

Самый долгий конклав в истории стал не только испытанием для католической церкви, но и важным уроком, который привел к реформированию процесса избрания Папы Римского.

Благодаря отчаянным действиям жителей Витербо и мудрости Григория X, были заложены основы современной системы конклава, которая обеспечивает более быстрое и независимое избрание духовного лидера католиков всего мира.

А ранее мы рассказывали, за что критиковали Папу Римского.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.