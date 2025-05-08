Рассказы

Самый долгий конклав в истории: как кардиналы почти три года выбирали Папу Римского

Мария Дзюба, редактор сайта 08 мая 2025, 12:00
Самый долгий конклав в истории: как кардиналы почти три года выбирали Папу Римского
Фото Getty Images
Самый долгий конклав в истории: как кардиналы почти три года выбирали Папу Римского
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