Божья Матерь на ящике из патронов — подарок Зеленского Папе Римскому

Икона Божья Матерь с младенцем, которую президент Украины Владимир Зеленский подарил Папе Римскому, была создана художниками Германом Клименко, Соней Атлантовой и Александром Клименко.

Особенностью этой работы является то, что она написана на обломке ящика из-под тяжелых артиллерийских снарядов, который был доставлен из-под города Изюм.

Проект Иконы на ящиках из-под патронов, в рамках которого создана эта икона, существует с 2014 года.

За это время работы художников были представлены в 22 странах, 117 городах и 211 локациях по всему миру.

Герман Клименко рассказал, что в 2025 году команда создала серию Богородичных икон, посвященных украинским детям, пострадавшим от депортаций в ходе войны.

Икона Божья Матерь с младенцем стала центральной работой этого цикла.

По словам Германа Клименко, образ Богородицы с младенцем является архетипическим и понятным не только в религиозном контексте, но и для широкой аудитории.

Этот символ призван привлечь внимание к самым уязвимым — детям, оставшимся без защиты и поддержки, которые не могут постоять за себя.

Одновременно икона является символом надежды, любви и веры в воссоединение детей с их матерями.

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На созданной иконе Богородица крепко держит на руках Младенца Христа.

Герман Клименко объясняет это как обращение ко всему миру, что дети, находящиеся в оккупации или депортированные, не должны быть забыты и оставлены на произвол судьбы.

По мнению художника, помощь этим детям должна стать общей задачей не только украинцев, но и международного сообщества.

Идею подарить эту икону Папе Римскому поддержало руководство Украины.

Зеленский лично знаком с творчеством художников и даже имеет дома одну из икон этого проекта.

В прошлом году пасхальное поздравление президента было снято на фоне работ творческой группы, которые сейчас представлены в постоянной экспозиции Софийского собора в Киеве.

Этот уникальный художественный проект объединяет духовность с современными реалиями войны, подчеркивая важность памяти и поддержки самых уязвимых в эти сложные времена.

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