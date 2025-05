Стало известно имя нового Папы Римского — им впервые в истории стал американец

Стало известно имя того, кого конклав избрал новым, 267-м главой Католической Церкви. Новый Папа Римский по имени Роберт Прево — первый американец в этой должности за всю 2000-летнюю историю церкви, сообщает пресс-служба Ватикана.

69-летний Прево избрал себе имя Лев XIV, передает Associated Press. До своего избрания он служил в Перу и возглавлял епископскую канцелярию Ватикана.

По сообщению CNN, прежде чем появиться на публике, новоизбранный Папа должен был одеть специальные наряды и уединиться на время в отдельной комнате.

В это время на площади перед Сикстинской капеллой маршировала личная охрана Папы Римского — швейцарская гвардия.

Перед тем, как папа появился на публике, на лоджию базилики Святого Петра вышел кардинал-протодиакон Доминик Мамберти, который произнес “Habemus papam”, что означает “У нас есть Папа”.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на избрание конклавом нового Папы:

— Это такая честь осознавать, что он первый американский Папа. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень важный момент! — написал он в соцсети Truth Social.

Президент Владимир Зеленский тоже поздравил Роберта Прево с избранием:

— Поздравляю Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата. Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права, осуждению военной агрессии Российской Федерации против Украины и защите прав невиновных гражданских граждан.

Зеленский пожелал Его Святейшеству Льву XIV мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в исполнении высокой миссии.

Лев XIV стал первым американским Папой Римским. Родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, в семье с итальянским, французским и испанским происхождением.

Сначала изучал математику и философию в университете Вилланова, а затем получил образование по теологии и каноническому праву. Имеет докторскую степень, которую получил в Риме.

Имеет двойное гражданство США и Перу. Как член ордена августинцев, более 15 лет служил епископом-миссионером в Перу. В 2001-2013 годах возглавлял орден августинцев как приор генеральный и посетил около 50 стран для поддержки миссии церкви.

В 2023 году стал префектом Дикастерии по делам епископов в Ватикане, был ответственен за назначение епископов по всему миру.

Папа Лев XIV считается более прогрессивным в вопросах мигрантов, но он достаточно консервативен в теме женского рукоположения Сейчас он не делал официальных заявлений по Украине, но, вероятно, продолжит тактику своего предшественника Франциска по установлению мира.

Habemus Papam! We have a Pope!



The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu