Як приготувати білі гриби: прості та смачні ідеї для твого осіннього меню

Осінь — традиційна пора для збору лісових гостинців. Білі гриби вважаються трофеєм серед грибників, а їх сезон розпочинається наприкінці серпня — у другій декаді вересня.

Знайти білий гриб можна в ялицевих та соснових лісах.

Одразу після збору лісових дарунків постає питання: як приготувати білі гриби у різних стравах? Ми знайшли для тебе п’ять рецептів страв з білих грибів.

Жульєн з білими грибами

Жульєн вважається традиційною французькою стравою. Але української нотки страві надають наші білі гриби, які, до речі, в Європі не заведено вживати в їжу.

Інгредієнти жульєну з білими грибами

Білі гриби — 3 шт;

Цибуля — 1 шт;

Сметана (20%) — 3 ст. л;

Борошно — 1 ст. л;

Сир твердий — 100 г;

Рослинна олія — 2 ст. л;

Сіль та перець до смаку

Рецепт жульєну з білими грибами

Гриби потрібно гарно вимити та обсушити. Наріж їх дрібними кубиками та обсмаж на рослинній олії. Додай дрібно нарізану на кубики цибулю та тушкуй на невеликому вогні. Виклади сметану в каструлю, на маленькому вогні тримай її та помішуй кілька хвилин. Додай сіль, перець та борошно. Вари до загустіння. Гриби переклади у форми для випікання, залий сметанним соусом та посип тертим сиром. Розігрій духову піч до 200 градусів та постав форми на 10 хвилин. Подавай до столу гарячим та смакуй!

Ризотто з білими грибами

Ризотто є традиційною італійською стравою. Ми звикли подавати рис з м’ясом, морепродуктами, овочами та грибами. Як приготувати ризотто з білими грибами — читай далі.

Інгредієнти ризотто з білими грибами

Білі гриби — 500 г;

Вершкове масло — 100 г;

Сир твердий — 100 г;

Овочевий бульйон з моркви (1 шт), кореня петрушки (1 шт) ти цибулі (1 шт) — 1 л;

Часник — 3 зубчики;

Біле сухе вино — 2 склянки;

Рис нешліфований — 1,5 склянки;

Перець, сіль та петрушка до смаку

Рецепт ризотто з білими грибами

Наріж гриби на великі кубики. Зроби бульйон з овочів, проціди його через марлю. На сковороді обсмаж сухий рис на олії, додай вино та порціями вводь бульйон. На невеликому вогні На іншій сковороді обсмаж часник на маслі, додай гриби та тушкуй до готовності. Додай до грибів цибулю і посмаж ще кілька хвилин. Посоли та поперчи до смаку. Виклади гриби до рису, накрий кришкою і на малому вогні тушкуй все ще 5-10 хв. Додай до ризотто рис та залиш на плиті на 3 хв. Подавай на стіл теплим.

Білі гриби в сметані

Ця страва готується, як правило, зі свіжозібраних грибів. Підкорює все: і смак, і простота та швидкість приготування. Без грибів в сметані не обійдеться жоден сезонний стіл грибника — як приготувати білі гриби у сметані дивись далі.

Інгредієнти білих грибів в сметані

Білі гриби — 500 г;

Цибуля — 1 шт;

Морква — 2 шт;

Перець болгарський — 1 шт;

Сіль, мелений перець до смаку;

Рослинна олія;

Зелень

Рецепт білих грибів у сметані

Начисть білі гриби, залий холодною водою і вари 15 хвилин. Промий варені гриби під холодною водою на друшляку. Наріж великі гриби на скибочки, а дрібні можеш не різати. Цибулю та моркву наріж тонкими півкільцями, а перець — соломкою. У сковороді розігрій олію. Додати гриби, цибулю, моркву і перець. Смаж до м’якості, час від часу помішуючи. Додай солі, перцю та сметани. Тушкуй під накритою кришкою 10 хвилин. Готову страву прикрась зеленню.

Картопля з м’ясом та грибами, запечена в горщиках

Така страва буде доречною навіть на святковому столі. Вийде ситно та смачно! До того ж готується досить просто. Як приготувати білі гриби у поєднанні з м’ясом та картоплею, читай у рецепті.

Інгредієнти картоплі з м’ясом та білими грибами в горщиках

Картопля — 4 шт;

М’ясо — 200 г;

Гриби — 150 г;

Цибуля — 1 шт;

Вершки — 4 ст. л;

Сир твердий — 100 г;

Спеції до смаку

Рецепт картоплі з м’ясом та білими грибами в горщиках

Білі гриби промиваємо у холодній воді та ставимо на вогонь. Варити близько 15 хвилин до готовності. М’ясо обсмаж на рослинній олії. Цибулю обсмаж окремо. Картоплю наріж кубиками або кружальцями. У горщик виклади всі інгредієнти шарами: м’ясо, картопля, цибуля, гриби. Посоли та поперчи за бажанням. Змішай вершки зі спеціями: мускатний горіх, лавровий лист, додай зелень (кріп та петрушка) і залий цією сумішшю вміст горщика. Став у розпечену до 200 градусів духову піч на 20-30 хвилин. За 5 хвилин до повної готовності затри страву сиром, подавай гарячим.

Рагу з білими грибами та овочами

Рагу — це ситна та корисна страва, досить проста в приготуванні. Крім того, це чудова ідея, як приготувати білий гриб. Рагу готують на основі овочів. У сезон грибів така страва є мастхевом для кожного столу.

Інгредієнти рагу з білими грибами та овочами

Білі гриби — 250 г;

Картопля — 5 шт;

Рис — 3 ст. л;

Горох свіжий — 3 ст. л;

Томатна паста — 1-2 ст. л;

Масло — 1 ст. л;

Петрушка та зелена цибуля;

Перець та сіль до смаку

Рецепт рагу з білими грибами та овочами

Наріж гриби на великі кубики. Туши разом із зеленою цибулею 10 хвилин на маслі. Додай томатної пасти, посоли та поперчи й доведи до кипіння. Картоплю наріж кубиками, поклади до решти продуктів. Через 5 хвилин додай горох і рис. Туши на маленькому вогні під закритою кришкою 20 хвилин. Додай зелень та подавай до столу.

Якщо хочеш зберегти осінню свіжість грибів і на зиму, то читай наш рецепт маринованих грибочків на зиму у матеріалі.

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