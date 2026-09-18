Як приготувати білі гриби: прості та смачні ідеї для твого осіннього меню

Осінь — традиційна пора для збору лісових гостинців. Білі гриби вважаються трофеєм серед грибників, а їх сезон розпочинається наприкінці серпня — у другій декаді вересня.
Знайти білий гриб можна в ялицевих та соснових лісах.
Одразу після збору лісових дарунків постає питання: як приготувати білі гриби у різних стравах? Ми знайшли для тебе п’ять рецептів страв з білих грибів.
Жульєн з білими грибами
Жульєн вважається традиційною французькою стравою. Але української нотки страві надають наші білі гриби, які, до речі, в Європі не заведено вживати в їжу.
Інгредієнти жульєну з білими грибами
- Білі гриби — 3 шт;
- Цибуля — 1 шт;
- Сметана (20%) — 3 ст. л;
- Борошно — 1 ст. л;
- Сир твердий — 100 г;
- Рослинна олія — 2 ст. л;
- Сіль та перець до смаку
Рецепт жульєну з білими грибами
- Гриби потрібно гарно вимити та обсушити. Наріж їх дрібними кубиками та обсмаж на рослинній олії. Додай дрібно нарізану на кубики цибулю та тушкуй на невеликому вогні.
- Виклади сметану в каструлю, на маленькому вогні тримай її та помішуй кілька хвилин. Додай сіль, перець та борошно. Вари до загустіння.
- Гриби переклади у форми для випікання, залий сметанним соусом та посип тертим сиром.
- Розігрій духову піч до 200 градусів та постав форми на 10 хвилин. Подавай до столу гарячим та смакуй!
Ризотто з білими грибами
Ризотто є традиційною італійською стравою. Ми звикли подавати рис з м’ясом, морепродуктами, овочами та грибами. Як приготувати ризотто з білими грибами — читай далі.
Інгредієнти ризотто з білими грибами
- Білі гриби — 500 г;
- Вершкове масло — 100 г;
- Сир твердий — 100 г;
- Овочевий бульйон з моркви (1 шт), кореня петрушки (1 шт) ти цибулі (1 шт) — 1 л;
- Часник — 3 зубчики;
- Біле сухе вино — 2 склянки;
- Рис нешліфований — 1,5 склянки;
- Перець, сіль та петрушка до смаку
Рецепт ризотто з білими грибами
- Наріж гриби на великі кубики.
- Зроби бульйон з овочів, проціди його через марлю.
- На сковороді обсмаж сухий рис на олії, додай вино та порціями вводь бульйон. На невеликому вогні На іншій сковороді обсмаж часник на маслі, додай гриби та тушкуй до готовності.
- Додай до грибів цибулю і посмаж ще кілька хвилин.
- Посоли та поперчи до смаку.
- Виклади гриби до рису, накрий кришкою і на малому вогні тушкуй все ще 5-10 хв.
- Додай до ризотто рис та залиш на плиті на 3 хв. Подавай на стіл теплим.
Білі гриби в сметані
Ця страва готується, як правило, зі свіжозібраних грибів. Підкорює все: і смак, і простота та швидкість приготування. Без грибів в сметані не обійдеться жоден сезонний стіл грибника — як приготувати білі гриби у сметані дивись далі.
Інгредієнти білих грибів в сметані
- Білі гриби — 500 г;
- Цибуля — 1 шт;
- Морква — 2 шт;
- Перець болгарський — 1 шт;
- Сіль, мелений перець до смаку;
- Рослинна олія;
- Зелень
Рецепт білих грибів у сметані
- Начисть білі гриби, залий холодною водою і вари 15 хвилин.
- Промий варені гриби під холодною водою на друшляку. Наріж великі гриби на скибочки, а дрібні можеш не різати.
- Цибулю та моркву наріж тонкими півкільцями, а перець — соломкою.
- У сковороді розігрій олію. Додати гриби, цибулю, моркву і перець. Смаж до м’якості, час від часу помішуючи.
- Додай солі, перцю та сметани. Тушкуй під накритою кришкою 10 хвилин.
- Готову страву прикрась зеленню.
Картопля з м’ясом та грибами, запечена в горщиках
Така страва буде доречною навіть на святковому столі. Вийде ситно та смачно! До того ж готується досить просто. Як приготувати білі гриби у поєднанні з м’ясом та картоплею, читай у рецепті.
Інгредієнти картоплі з м’ясом та білими грибами в горщиках
- Картопля — 4 шт;
- М’ясо — 200 г;
- Гриби — 150 г;
- Цибуля — 1 шт;
- Вершки — 4 ст. л;
- Сир твердий — 100 г;
- Спеції до смаку
Рецепт картоплі з м’ясом та білими грибами в горщиках
- Білі гриби промиваємо у холодній воді та ставимо на вогонь. Варити близько 15 хвилин до готовності.
- М’ясо обсмаж на рослинній олії. Цибулю обсмаж окремо.
- Картоплю наріж кубиками або кружальцями.
- У горщик виклади всі інгредієнти шарами: м’ясо, картопля, цибуля, гриби. Посоли та поперчи за бажанням.
- Змішай вершки зі спеціями: мускатний горіх, лавровий лист, додай зелень (кріп та петрушка) і залий цією сумішшю вміст горщика.
- Став у розпечену до 200 градусів духову піч на 20-30 хвилин. За 5 хвилин до повної готовності затри страву сиром, подавай гарячим.
Рагу з білими грибами та овочами
Рагу — це ситна та корисна страва, досить проста в приготуванні. Крім того, це чудова ідея, як приготувати білий гриб. Рагу готують на основі овочів. У сезон грибів така страва є мастхевом для кожного столу.
Інгредієнти рагу з білими грибами та овочами
- Білі гриби — 250 г;
- Картопля — 5 шт;
- Рис — 3 ст. л;
- Горох свіжий — 3 ст. л;
- Томатна паста — 1-2 ст. л;
- Масло — 1 ст. л;
- Петрушка та зелена цибуля;
- Перець та сіль до смаку
Рецепт рагу з білими грибами та овочами
- Наріж гриби на великі кубики. Туши разом із зеленою цибулею 10 хвилин на маслі.
- Додай томатної пасти, посоли та поперчи й доведи до кипіння.
- Картоплю наріж кубиками, поклади до решти продуктів. Через 5 хвилин додай горох і рис. Туши на маленькому вогні під закритою кришкою 20 хвилин.
- Додай зелень та подавай до столу.
Якщо хочеш зберегти осінню свіжість грибів і на зиму, то читай наш рецепт маринованих грибочків на зиму у матеріалі.
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