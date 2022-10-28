Невероятно вкусно с чаем: как сделать тыквенный кекс

Тыкву считают королевой огорода не только из-за размера, но и из-за огромного количества витаминов и минералов, которые в ней есть.
Из этой культуры делают кашу, разнообразные запеканки, печенье и кексы.
Если хочешь полакомиться чем-нибудь сладеньким на завтрак, обед или ужин — сохраняй рецепт тыквенного кекса прямо сейчас.
А если тебе давно хотелось попробовать новый и необычный завтрак, который можно приготовить из обычных продуктов, тогда предлагаем рецепт шоколадной овсянки от Джейми Оливера.
Ведь вкусный и полезный завтрак — основа продуктивного дня.
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