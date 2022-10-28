Невероятно вкусно с чаем: как сделать тыквенный кекс

Тыкву считают королевой огорода не только из-за размера, но и из-за огромного количества витаминов и минералов, которые в ней есть.

Из этой культуры делают кашу, разнообразные запеканки, печенье и кексы.

Если хочешь полакомиться чем-нибудь сладеньким на завтрак, обед или ужин — сохраняй рецепт тыквенного кекса прямо сейчас.

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Тыквенный кекс: советы перед приготовлением

Тыкву перед тем, как готовить, нужно хорошо промыть под холодной водой.

Свари ее или запеки в духовке, предварительно порезав на небольшие куски.

После этого нужно измельчить его блендером до кашеобразного состояния.

Можно подавать кексы, украсив сахарной пудрой или соленой карамелью.

Если в кекс добавить цедру, тоже будет невероятный вкус.

Их можно делать также солеными (добавив соль).

Тыквенный кекс: ингредиенты

2 яйца

170 г сахара

50 г сметаны

50 г масла

500 г тыквы

250 г муки

5 г разрыхлителя

1 п. ванилина

0,5 ч.л. соли

другие специи по вкусу.

Тыквенный кекс: рецепт

В первую очередь необходимо взбить яйца с сахаром (до стойкого состояния и белого цвета). Смесь должна увеличиться минимум в два раза и посветлеть. Добавь сметану, растительное масло и тыкву. Перемешай. Добавь специи и муку. Выпекай при температуре 180 градусов в течение 25 мин. Проверь готовность шпажкой. Декорируй так, как тебе нравится.

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