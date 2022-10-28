Гарбузовий кекс: рецепт смаколика до чаю

Гарбуз вважають королем городу не тільки через розмір, а й через величезну кількість вітамінів та мінералів, які в ньому є.

З цієї культури роблять кашу, різноманітні запіканки, печиво та кекси.

Якщо хочеш поласувати чимось солоденьким на сніданок, обід або вечерю — зберігай рецепт гарбузового кексу прямо зараз.

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Гарбузовий кекс: поради перед приготуванням

Гарбуз перед тим, як готувати потрібно добре промити під холодною водою.

Звари його або запечи в духовці, попередньо порізавши на невеликі шматки.

Після цього потрібно подрібнити його блендером до кашоподібного стану.

Можна подавати кекси, прикрасивши цукровою пудрою або солоною карамеллю.

Якщо в сам кекс додати цедру, теж буде неймовірний смак.

Їх можна робити також солоними (додавши сіль).

Гарбузовий кекс: інгредієнти

2 яйця

170 г цукру

50 г сметани

50 г олії

500 г гарбузи

250 г борошна

5 г розрихлювача

1 п. ваніліну

0,5 ч.л. солі

інші спеції до смаку.

Гарбузовий кекс: рецепт

Насамперед необхідно збити яйця з цукром (до стійкого стану і білого кольору). Суміш має збільшитись мінімум удвічі й посвітлішати. Додай сметану, олію та гарбуз. Перемішай. Додай спеції та борошно. Випікай при температурі 180 градусів протягом 25 хв. Перевір готовність шпажкою. Задекоруй так, як тобі подобається.

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