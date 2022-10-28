Гарбузовий кекс: рецепт смаколика до чаю

Гарбуз вважають королем городу не тільки через розмір, а й через величезну кількість вітамінів та мінералів, які в ньому є.
З цієї культури роблять кашу, різноманітні запіканки, печиво та кекси.
Якщо хочеш поласувати чимось солоденьким на сніданок, обід або вечерю — зберігай рецепт гарбузового кексу прямо зараз.
А якщо тобі давно хотілося спробувати новий і незвичний сніданок, який можна приготувати зі звичайних продуктів, тоді пропонуємо тобі рецепт шоколадної вівсянки від Джеймі Олівера.
Адже смачний та корисний сніданок — основа продуктивного дня.
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