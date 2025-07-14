“Золотая” курица: как инфляция съедает самое популярное мясо украинцев

Хотя курятина традиционно является самым дешевым видом мяса, в последние месяцы ее цена стабильно растет. К примеру, по сравнению с июнем прошлого года филе подорожало на 42%, говорит аналитик Максим Гобка. Он объясняет: все из-за роста производственных издержек.

— Конечно, есть расходы на корма. А также это нестабильность в производстве из-за того, что некоторым предприятиям, возможно, приходится работать в риске. Кроме того, есть момент рабочей силы, стоимость которой растет, как и стоимость логистики для хранения продукции.

В то же время, Максим Гобка отмечает, что курятина выросла в цене из-за спроса, но в ближайшее время мясо птицы не подорожает.

— Если на внутреннем рынке, то сегодняшняя цена относительно стабильна в последний месяц и, скорее всего, продержится еще следующий месяц, — говорит эксперт.

К примеру, в июне средняя цена тушки курицы достигла 110 грн/кг. Только за последний месяц стоимость выросла на 11 грн.

Средняя цена куриного бедра в июне составила 154 грн/кг. Только за месяц стоимость выросла на 17 грн. В общей сложности, средняя цена куриного филе в супермаркетах составляет 224-225 грн. За месяц она выросла примерно на 1%, что несущественно.

Но если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то эта стоимость уже составляет примерно на 35% больше.

Почему подорожала курятина

В Министерстве агрополитики и продовольствия объясняют, от чего зависит ценообразование. Выросли цены на зерновые, масличные культуры и продукты переработки, которые являются основой для кормовой базы. Также есть определенная взаимозависимость или взаимовлияние на рынок мяса в целом.

— В Украине два основных продукта на рынке мяса — свинина и курятина. В прошлом году, к сожалению, были частые вспышки африканской чумы свиней, что привело к снижению поголовья свиней, — отмечает заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

В то же время, на ценообразование влияет война. Около 20% сельскохозяйственных земель остаются недоступными для выращивания зерновых, часть животноводческих комплексов оказались в зоне боевых действий. Многие были уничтожены или повреждены.

Фактически, в начале августа можно будет сделать первый реалистичный прогноз конечной урожайности. Надеемся, что будет хорошая урожайность и успешное производство. Обычно это влияет на снижение цен, — добавляет Высоцкий.

Эксперты не прогнозируют понижения цен. Однако со стартом сбора ранних озимых и приближением жатвы других культур стоимость курятины не будет расти.

Когда упадут цены на мясо

Члену Комитета Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике Дмитрий Солончук отмечает, что из-за войны пострадали именно крупнейшие фермы: птицеферма в Чернобаевке и ферма свиней в Харьковской области.

— Чтобы стабилизировать цену, нужно сократить путь “от лана к столу”. Тогда больше малых и средних производителей смогут через полки супермаркетов конкурировать с другими производителями, давать лучшую цену и достучаться до потребителя, — объясняет Солончук.

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