Для тебя Экономия

“Золотая” курица: как инфляция съедает самое популярное мясо украинцев

Виктория Мельник, журналист сайта 14 июля 2025, 19:00
цена на куриное мясо
Фото Pexels

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