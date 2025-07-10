Индекс инфляции за июнь 2025 года: продукты и товары подорожали снова — на сколько

В июне 2025 г., согласно официальным данным, цены в Украине продолжили расти. Как инфляция бьет по кошельку и что означают свежие цифры от Держстата — об индексе инфляции за июнь 2025 года в материале.

Индекс инфляции за июнь 2025 г.

Общий уровень инфляции в июне по сравнению с маем составил 0,8%, а если смотреть год назад — с июня 2024-го — то цены выросли на 14,3%.

Это означает, что в 2025 году средний потребитель тратит на 14,3% больше денег, чем в 2024 году на тот же набор товаров и услуг.

Как это ощущает потребитель? Кошелек украинца реагирует на инфляцию сразу:

Продукты питания в июне подорожали на 1,4%. Наибольший удар — фрукты, прыгнувшие в цене на 13,5%. Такие базовые продукты как хлеб, мясо, рыба, молочка, сахар тоже прибавили в стоимости на 3,3-0,2%.

Правда, некоторого оптимизма придало сезонное предложение овощей — они подешевели на 8,1%.

Цены на яйца, макароны, молоко и рис немного снизились — в пределах от 0,4% до 1,1%.

Алкоголь и сигареты продолжают дорожать — плюс 1,1%, в частности, табак — плюс 1,8%.

Приятная новость: одежда и обувь подешевели (около 2,2%), вероятно, из-за сезонных скидок.

А вот транспортные расходы выросли: топливо стало дороже на 2,3%, а поездка по железной дороге взлетела в цене на 5,4%.

Что такое базовая инфляция и зачем ее считают

В целом, чем выше инфляция, тем меньше стоит каждая гривна. Поэтому следует внимательно следить за уровнем инфляции, это на пользу своему достатку.

В июне базовая инфляция составила 0,3% за месяц и 12,1% за год, что указывает на постоянный рост цен.

Этот показатель учитывает Нацбанк — он использует индекс инфляции, когда принимается решение об учетной ставке и контроле инфляции.

Ну а обычным гражданам базовый индекс инфляции показывает, насколько дорожает жизнь и позволяет понимать, сколько за те же деньги можно купить товара.

Ранее мы рассказывали, почему резко растут цены на молочные продукты в Украине, сравни новые ценники со старыми.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!