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Индекс инфляции за июнь 2025 года: продукты и товары подорожали снова — на сколько

Ольга Петухова, редактор сайта 10 июля 2025, 15:00 2 мин.
индекс инфляции июнь 2025
Фото Pexels

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