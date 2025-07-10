Індекс інфляції за червень 2025: продукти та товари подорожчали знову — на скільки

У червні 2025 року, згідно з офіційними даними, ціни в Україні продовжили зростати. Як інфляція б’є по гаманцю і що означають свіжі цифри від Держстату — про індекс інфляції за червень 2025 року у матеріалі.

Індекс інфляції за червень 2025

Загальний рівень інфляції у червні порівняно з травнем становив 0,8%, а якщо дивитися за рік — з червня 2024-го — то ціни зросли на 14,3%.

Це означає, що у 2025 році середній споживач витрачає на 14,3% більше грошей, ніж у 2024 році на той самий набір товарів і послуг.

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Як це відчуває споживач? Гаманець українця реагує на інфляцію одразу:

Харчові продукти в червні подорожчали на 1,4%. Найбільший удар — фрукти, які стрибнули в ціні на 13,5%. Такі базові продукти як хліб, м’ясо, риба, молочка, цукор — теж додали у вартості на 3,3-0,2%.

Щоправда, деякого оптимізму додала сезонна пропозиція овочів — вони подешевшали на 8,1%.

Ціни на яйця, макарони, молоко та рис трохи зменшилися — подешевшали в межах від 0,4% до 1,1%.

Алкоголь і цигарки продовжують дорожчати — плюс 1,1%, зокрема, тютюн — плюс 1,8%.

Приємна новина: одяг і взуття подешевшали (близько на 2,2%), ймовірно, через сезонні знижки.

А от транспортні витрати зросли: паливо стало дорожче на 2,3%, а поїздка залізницею злетіла в ціні на 5,4%.

Що таке базова інфляція і навіщо її рахують

Загалом чим вища інфляція, тим менше вартує кожна гривня. Тому варто уважно стежити за її рівнем, це на користь власному добробуту.

У червні базова інфляція становила 0,3% за місяць і 12,1% за рік, що вказує про постійне поступове зростання цін.

Цей показник враховує Нацбанк — він використовує індекс інфляції, коли приймається рішення про облікову ставку і контроль інфляції.

Ну а звичайним громадянам базовий індекс інфляції показує, наскільки дорожчає життя і дозволяє розуміти, скільки за ті самі гроші можна купити товару.

Раніше ми розповідали, чому різко ростуть ціни на молочні продукти в Україні, порівняй нові цінники зі старими.

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