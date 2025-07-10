Для тебе Економія

Індекс інфляції за червень 2025: продукти та товари подорожчали знову — на скільки

Ольга Петухова, редакторка сайту 10 Липня 2025, 15:00
індекс інфляції червень 2025
Фото Pexels

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