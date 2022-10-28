Гарбузове печиво: рецепт найпопулярнішої страви на Гелловін

До нас вже наближається свято Гелловін. У ніч із 31 жовтня на 1 листопада багато людей у всьому світі прикрашають свої будинки гарбузами і роблять з них різні страви.
Особливою популярністю користується печиво з гарбуза.
Його можна приготувати досить швидко з простих інгредієнтів. Читай, як приготувати смачне гарбузове печиво — у матеріалі.
Для того, щоб зробити печиво з гарбуза в домашніх умовах, візьми такі інгредієнти:
Нам завжди хочеться чогось солоденького до чаю, що не псуватиме фігуру. Раніше ми розповідали рецепт корисних булочок з маком.
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