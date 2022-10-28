Гарбузове печиво: рецепт найпопулярнішої страви на Гелловін

До нас вже наближається свято Гелловін. У ніч із 31 жовтня на 1 листопада багато людей у ​​всьому світі прикрашають свої будинки гарбузами і роблять з них різні страви.

Особливою популярністю користується печиво з гарбуза.

Його можна приготувати досить швидко з простих інгредієнтів. Читай, як приготувати смачне гарбузове печиво — у матеріалі.

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Для того, щоб зробити печиво з гарбуза в домашніх умовах, візьми такі інгредієнти:

Гарбуз запечений — 100 г

Олія вершкова або кокосова — 40 г

Борошно пшеничне — 100 г

Вівсяні пластівці перемелені — 50 г

Яйце — 1 шт

Розпушувач — 0,5 ч.л

Підсолоджувач за смаком

Кориця — 0,5 ч.л

Ванілін — 2 г

Дрібка солі

Рецепт печива з гарбуза: приготування

Насамперед добре промий гарбуз. Витягни з нього все насіння. Розігрій духовку до 180 градусів. Наріж гарбуз середніми шматками та поклади до в духовки. Якщо духовки немає, можна запікати у мікрохвильовій печі (5 хв). Зроби з запеченого гарбуза пюре. Додай яйце та розтоплену олію. До суміші, що вийшла, просій борошно і розпушувач. Вівсяні пластівці подрібни за допомогою блендера. Якщо його немає, візьми кавомолку. Додай у тісто подрібнені вівсяні пластівці, розпушувач, підсолоджувач, сіль, ванілін та корицю. Заміси його. Тісто має вийти досить густим, але трохи липнути до рук. Вологими руками сформуй печиво. Випікай 15-20 хвилин за температури 180С.

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