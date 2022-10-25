Булочки з маком, які радить чемпіонка світу з pole dance — рецепт випічки від Наталії Татарінцевої

Усім нам хочеться чогось солоденького до чаю чи кави і щоб воно не псувало нашу фігуру. Такі солодощі справді існують. Ба більше! Це випічка.
Чемпіонка світу з pole dance Наталія Татарінцева поділилася рецептом смачних та корисних булочок з маком.
Інгредієнти:
Насамперед треба підготувати мак — залити водою та додати еритритол. Нагріти його, повільно помішуючи, доки не випарується вода.
Далі замісити тісто. Для цього потрібно 3 яєчних білки, 2 жовтки, йогурт, сухі суміші та масло. Все це добре вимішати.
Тісто розкачати прямокутником, а зверху викласти мак. Потім скрутити рулет. Нарізати булочки бажаної товщини. Змастити їх жовтком, що лишився, і випікати в духовці, нагрітій до 180 °C, 25–30 хв.
Тепер у тебе є смачна випічка до чаювання! Смачного!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАТАЛІЯ ТАТАРІНЦЕВА ???????? (@tatarintseva.kot)
Публикация от НАТАЛІЯ ТАТАРІНЦЕВА ???????? (@tatarintseva.kot)
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