К чаю и уютной книге: как приготовить печенье с вареньем по рецепту от Лизы Глинской

Что-то тебе подсказывает, что срочно нужно съесть сладенького? Возможно, это ворчит твой желудок.

Но если дома нет ничего вкусненького, а бежать в магазин уже не хочется, тогда всегда можно приготовить печенье с вареньем.

У многих в запасе, в потаенных ячейках на кухне всегда можно попытаться найти баночку любимого варенья. Поэтому почему бы не попытаться сделать из него отличный десерт? Своим очень простым рецептом поделилась украинский кондитер Лиза Глинская.

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Ингредиенты для печенья с вареньем

мука — 200 граммов

варенье или повидло — 200 граммов

сахар — 140 граммов

сливочное масло — 140 граммов

ванильный сахар — 1 упаковка

соль — щепотка

Способ приготовления печенья с вареньем

В первую очередь необходимо смешать муку, сахар, соль и ванильный сахар. Затем натереть холодное сливочное масло на терке и смешать с сухой смесью, должны получиться крошки песочного теста. В таком виде их следует поставить в морозилку на полчаса. Затем нужно подготовить формы, смазать их небольшим количеством масла и присыпать мукой. После этого можно начинать формировать печенье. Сначала выложить одну столовую ложку песочной крошки в форму, на нее положить варенье, а сверху его — снова одну ложку крошки. Теперь можно отправлять печенье запекаться на 20 минут в духовку, предварительно разогретую на 175 градусов. Когда печенье станет румяным, его можно доставать из духовки, но после этого ему необходимо дать еще пять минут, чтобы остыть. Но потом уже ничто не помешает тебе насладиться его вкусом.

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