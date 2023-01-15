К чаю и уютной книге: как приготовить печенье с вареньем по рецепту от Лизы Глинской

Что-то тебе подсказывает, что срочно нужно съесть сладенького? Возможно, это ворчит твой желудок.
Но если дома нет ничего вкусненького, а бежать в магазин уже не хочется, тогда всегда можно приготовить печенье с вареньем.
У многих в запасе, в потаенных ячейках на кухне всегда можно попытаться найти баночку любимого варенья. Поэтому почему бы не попытаться сделать из него отличный десерт? Своим очень простым рецептом поделилась украинский кондитер Лиза Глинская.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ліза Глінська Україна — це ми! (@lizaglinskaya)
Допис, поширений Ліза Глінська Україна — це ми! (@lizaglinskaya)
Всем нам хочется сладенького, которое не портило бы фигуру, а наоборот было полезно. На самом деле, такие сладости существуют. Читай как приготовить полезное печенье от Владимира Ярославского.
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