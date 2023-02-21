До сніданку, на обід чи вечерю: рецепт млинців з м’ясом

Людство прагне до спрощення тривалих та нудних процесів. Швидкими та смачними у приготуванні є й млинці: якщо знати, як їх правильно випікати. Фаворитом серед млинців однозначно є ті, що з м’ясною начинкою.

Як приготувати млинці з м’ясом та яке м’ясо краще використовувати — можеш дізнатися у нашому матеріалі.

Млинці з м’ясом: рецепт

Для приготування начинки тобі варто ретельно обирати м’ясо. Якщо полюбляєш птицю — не полінуйся пошукати справжню домашню курку чи індичку, яку не вирощували на уколах антибіотиків. Адже куплені штучні кури наповнені канцерогенами, що шкодять твоєму здоров’ю.

Зараз також дивляться

Також можеш обрати телятину, але зверни увагу, що м’ясо цієї тварини може провокувати акне та інші шкірні висипання.

Найкраще брати м’ясо чистих тварин, які самостійно обирають своє харчування.

Млинці з м’ясом: інгредієнти

Фарш м’ясний — 700 г

Борошно — 200 г

Молоко — 500 мл

Яйця — 3 шт.

Цибуля — 200 г

Масло — 4 ст. л.

Сіль — на смак

Цукор — 1 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Приготування млинців з м’ясом

Спочатку варто приготувати начинку: наріж цибулю на кубики, нагрій сковорідку та змасти її маслом, кинь туди цибулю. Після обсмаження додай до цибулі м’ясо. Обсмажуй зі спеціями та сіллю на свій смак. Для ніжності начинки за п’ять хвилин до готовності додай до суміші сметани. Для приготування тіста на млинці збий яйця, сіль, молоко та борошно до однорідної маси консистенції вершків. Додай до тіста дві ложки рослинної олії та відстав на кілька хвилин у тепле місце. Перед смажінням додай на сковорідку трохи олії. Смаж млинець з кожного боку по десять секунд. Після смажіння поклади начинку на край млинця, закрути його конвертом та відклади.

Подавати млинці з м’ясом можна до овочів ввечері чи до бульйону на обід.

Свято вже на порозі, тож читай п’ять рецептів смачних млинців на Масляну: традиційні та незвичні.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!