К завтраку, на обед или ужин: рецепт блинов с мясом

Человечество стремится к упрощению длительных и скучных процессов. Быстрыми и вкусными в приготовлении есть и блины: если знать, как их правильно выпекать. Фаворитом среди блинов однозначно являются те, что с мясной начинкой.

Как приготовить блины с мясом и какое мясо лучше использовать — можешь узнать в нашем материале.

Блинчики с мясом: рецепт

Для приготовления начинки тебе следует тщательно выбирать мясо. Если любишь птицу — не поленись поискать настоящую домашнюю курицу или индейку, которую не выращивали на уколах антибиотиков. Ведь купленные искусственные куры наполнены канцерогенами, вредящими твоему здоровью.

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Также можешь выбрать телятину, но обрати внимание, что мясо этого животного может провоцировать акне и другие кожные высыпания.

Лучше брать мясо чистых животных, которые самостоятельно выбирают свое питание.

Блинчики с мясом: ингредиенты

Фарш мясной — 700 г

Мука — 200 г

Молоко — 500 мл

Яйца — 3 шт.

Лук — 200 г

Сливочное масло — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Сахар — 1 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Приготовление блинов с мясом

Сначала следует приготовить начинку: нарежь лук на кубики, нагрей сковороду и смажь ее маслом, брось туда лук. После обжарки добавь к луку мясо. Обжаривай со специями и солью по своему вкусу. Для нежности начинки за пять минут до готовности добавь к смеси сметану. Для приготовления теста на блине взбей яйца, соль, молоко и муку до однородной массы консистенции сливок. Добавь к тесту две ложки растительного масла и отставь на несколько минут в теплое место. Перед жаркой добавь на сковороду немного растительного масла. Жарь блинчик с каждой стороны по десять секунд. После жарки положи начинку на край блина, закрути его конвертом и отложи.

Подавать блины с мясом можно к овощам вечером или к бульону на обед.

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