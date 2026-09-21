Багато грибників називають процес збирання грибів справжньою медитацією, а великі боровики — великим щастям!

Грибництво останніми роками стало улюбленим дозвіллям для багатьох людей, адже підосиновики, боровики та опеньки тішать і дорослих, і дітей.

Для того щоб ти краще знався(-лася) на грибах і на тому, як саме їх збирати, читай цей матеріал.

Які гриби можна збирати і де саме

Через повномасштабне військове вторгнення Росії на територію України зараз ходити в ліс небезпечно.

Є міста та області, де представники влади запровадили обмеження часу на прогулянки та збирання грибів у лісах.

Навіть якщо ти проживаєш на території, яку звільнили, існує ризик того, що окупанти могли залишити після себе міни.

Щоб боротися з диверсантами, влада на деякий час ввела обмеження на відвідування лісів.

Крім того, є окремі території, де використання ресурсів природи карається законом. Гриби, суницю та інше не можна збирати:

у природних парках національного значення;

заповідниках;

ботанічних садах;

дендрологічних парках.

Які гриби можна збирати: класифікація

Існують різні види грибів, які можна легко знайти в українських лісах:

найбезпечніші — їстівні, які багато хто вживає навіть без смаження чи варіння;

напів’їстівні — ті, які їдять тільки після сушіння або вимочування;

неїстівні — не загрожують здоров’ю, але огидні на смак;

отруйні — токсичні, навіть торкатися до них не можна.

Які гриби можна збирати: осінні гриби, які можна їсти

Найкраща пора для збирання грибів — це осінь.

Після сильних дощів та перепадів погоди можна збирати гриби цілими мішками!

Найпопулярніші з них — п’ять видів.

Як збирати опеньки

Красиві гриби з коричневими капелюшками та білими ніжками ростуть на пеньках, деревах чи неподалік них.

Ці гриби можна легко знайти в українських лісах.

Верх гриба завжди круглий, опуклий, а ніжка — велика та довга, може досягати 17 см заввишки.

Зростають вони сім’ями, вибирають завжди досить вологі місця. Саме тому їх легко знайти біля старих дерев та пеньків.

Як правильно збирати маслюки

Досить популярні гриби, які люблять світло та ростуть на великих галявинах.

Деякі люди не люблять збирати маслюки, адже вони мають на своїй шапці слиз.

Шапка у гриба опукла, колір може змінюватися від жовтого до коричневого. Ніжка може зростати до 15 см заввишки.

Саме їх умілі господарі люблять маринувати на зиму. Їх легко смажити, варити, сушити та заморожувати.

Які гриби можна збирати: білий гриб, чорний груздь і глива

Знайти у лісі білий гриб вважається удачею у багатьох областях України. Він — найцінніший і найсмачніший.

Шапка може вирости до 50 см! Вона у цього гриба коричнева, а ніжка — біла і теж велика, діаметром до 28 см!

З білих грибів роблять різні консервації, супи, їх смажать із картоплею та сушать на зиму.

Найбільшим вересневим грибом вважають чорного груздя.

Його шапка досягає 35 см (колір або оливковий, або чорний). Ніжка виростає до 25 см.

Ти можеш знайти цей гриб там, де росте багато беріз. Його консервують та заморожують, але в жодному разі не сушать. При сушінні чорний груздь залишається без своїх корисних властивостей.

А ось глива любить ліси, де росте багато дерев, листя тощо. Ці гриби ростуть на деревах.

Вживають лише маленькі гливи без ніжок. Хоча багато лісників їдять і їх після тривалої термічної обробки.

Як збирати гриби: правила

Перш ніж вирушити на “тихе полювання”, потрібно правильно одягнутися.

Одяг має добре прилягати до тіла. Подбай про головний убір та взуття, яке не швидко промокає та підходить для лісу.

Таке екіпірування потрібне для того, щоб не принести додому “лісових подарунків”: кліщів, комах та павуків, які так і норовлять стрибнути на грибників.

Коли ти прийдеш у ліс і знайдеш у ньому гриби, уважно їх оглянь.

Не торкайся і не бери до рук ті види, яких не знаєш. Ніжки грибів зрізай за допомогою ножа та складай гриби в кошик капелюшками вниз.

Збирай цілі гриби, на яких немає плям та слідів від комах. Обтрушуй їх від листя і трави.

Після збирання грибів найперше піди в душ і оглянь тіло на наявність кліщів, а вже потім берися до приготування грибочків.

Якщо назбирав(-ла) боровичків, спробуй закрити білі гриби на зиму: Вікна давали традиційний рецепт із Карпат.

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