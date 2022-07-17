“Хочу перейти на веганське харчування, але не знаю, як правильно організувати раціон. Що порадите?”

Скласти повноцінний раціон вегана набагато легше, ніж може здатися на перший погляд. Особливо зараз, у сезон свіжих овочів, фруктів, зелені та ягід.

Влітку спекотно і цим можна скористатися: полегшити раціон до рослинного. Але харчуватися без білків — не варіант, адже твоє тіло не буде функціонувати нормально.

Чи є ризик дефіцитів у рослинному раціоні?

Так, але варто знати правила, аби деколи їх можна було порушувати. Фокус на повноцінну тарілку важливий для всіх — всеїдний ти, веган за внутрішніми переконаннями чи медичними показаннями. Баланс тих самих білків, жирів та вуглеводів є дуже важливим.

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Правило ідеального харчування (будь-якого, не лише веганського) — різноманітність. Чим більш кольорова тарілка та більше джерел рослинного білка ти туди включиш, тим краще.

Поради щодо денного веганського раціону

Білок (всі бобові, соя, харчові дріжджі, мигдаль, коноплі, гарбузове насіння, кіноа та амарант);

В12 (харчові дріжджі, горіхове молоко);

Залізо (зелень та водорості);

Кальцій (кунжут і тхіна);

Вітамін D (сонечко та соєвий лецитин);

Омега 3 (водорості);

Ейкозапентоєнова (EPA) і Докозагексаєнова кислоти (DHA);

Цинк (боби, горіхи та цілі зернята);

Йод (водорості, сіль);

При вдалому поєднанні перерахованого вище, раціон вегана буде повноцінним та ситним.

Приклад раціону для вегана

Сніданок вегана:

Гречка або кіноа з двома видами зелені, кунжутом, в’яленими томатами, авокадо або будь-яким зеленим овочем та насінням гарбуза, морквою та чорним перцем. Мигдаль, сезонні ягоди або фінік взимку.

Обід вегана:

Запечена картопля або паста з горошку та з томатами чері, оливками та цедрою лимона. Салат свіжий чи із квашеної капусти із паростками та водоростями. За бажанням суп — томатний, веганський борщ або грибний крем-суп. Якісний чорний шоколад з горіхами.

Вечеря вегана:

В особливо активні дні можна з’їсти великий салат із зеленню, запеченими коренеплодами та гірчицею (наприклад, картопля, оливки, кріп, помідор). У малорухливі дні — стручкова квасоля з овочами та олією (чи чорні боби та гриби, фалафель із соусом з горіхового йогурту та зелені) або Каррі на кокосовому молоці, овочевий чи із тофу, прянощами та овочами.

А що таке планування харчування та як воно впливає на загальний стан здоров’я, ми розповідали раніше: воно також підійде не лише для веганів, але і для всеїдних!

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