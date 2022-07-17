“Хочу перейти на веганське харчування, але не знаю, як правильно організувати раціон. Що порадите?”

Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт
Скласти повноцінний раціон вегана набагато легше, ніж може здатися на перший погляд. Особливо зараз, у сезон свіжих овочів, фруктів, зелені та ягід.
Влітку спекотно і цим можна скористатися: полегшити раціон до рослинного. Але харчуватися без білків — не варіант, адже твоє тіло не буде функціонувати нормально.
Так, але варто знати правила, аби деколи їх можна було порушувати. Фокус на повноцінну тарілку важливий для всіх — всеїдний ти, веган за внутрішніми переконаннями чи медичними показаннями. Баланс тих самих білків, жирів та вуглеводів є дуже важливим.
Правило ідеального харчування (будь-якого, не лише веганського) — різноманітність. Чим більш кольорова тарілка та більше джерел рослинного білка ти туди включиш, тим краще.
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При вдалому поєднанні перерахованого вище, раціон вегана буде повноцінним та ситним.
Гречка або кіноа з двома видами зелені, кунжутом, в’яленими томатами, авокадо або будь-яким зеленим овочем та насінням гарбуза, морквою та чорним перцем. Мигдаль, сезонні ягоди або фінік взимку.
Запечена картопля або паста з горошку та з томатами чері, оливками та цедрою лимона. Салат свіжий чи із квашеної капусти із паростками та водоростями. За бажанням суп — томатний, веганський борщ або грибний крем-суп. Якісний чорний шоколад з горіхами.
В особливо активні дні можна з’їсти великий салат із зеленню, запеченими коренеплодами та гірчицею (наприклад, картопля, оливки, кріп, помідор). У малорухливі дні — стручкова квасоля з овочами та олією (чи чорні боби та гриби, фалафель із соусом з горіхового йогурту та зелені) або Каррі на кокосовому молоці, овочевий чи із тофу, прянощами та овочами.
А що таке планування харчування та як воно впливає на загальний стан здоров’я, ми розповідали раніше: воно також підійде не лише для веганів, але і для всеїдних!
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