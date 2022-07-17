Поради

“Хочу перейти на веганське харчування, але не знаю, як правильно організувати раціон. Що порадите?”

Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько

Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

Вікторія Мельник, практикантка сайту 17 Липня 2022, 13:00
Раціон вегана
Фото: Unsplash

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Поради

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Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

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