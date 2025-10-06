Допомога на тверде паливо: хто може її отримати у 2025 році та скільки

В Україні у 2025 році діє кілька програм допомоги на придбання твердого палива для опалення, особливо актуальних для домогосподарств без централізованого газу чи електроопалення. Читай у матеріалі, про допомогу на тверде паливо, хто та як її може отримати.

Допомога на тверде паливо 2025: державна субсидія

Ця допомога надається громадянам, які опалюють житло твердим паливом і не мають доступу до інших видів опалення. Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства, виходячи з доходів, складу сім’ї та норм споживання.

Мінімальна норма — 2 тонни палива на рік, вартість компенсується державою залежно від регіональних цін (орієнтовно 5-10 тис. грн на сезон).

Отримати цей вид допомоги можуть українці, іноземці та особи без громадянства, які легально проживають в Україні, з низькими доходами. Зазначимо, що вона не надається, якщо у тебе є централізоване опалення.

Допомога на тверде паливо: як отримати субсидію

Щоб отримати субсидію, необхідно подати заяву та декларацію про доходи до сервісних центрів ПФУ, сільських/міських рад, ЦНАП або онлайн через портал ПФУ, сайт Мінсоцполітики чи Дію. З документів слід мати з собою паспорт, довідку про доходи, договір оренди (якщо потрібно), рішення суду тощо.

Розгляд справи відбувається протягом 10 днів. Виплата субсидії відбувається на банківський рахунок або через Укрпошту.

Допомога на тверде паливо 2025 року: прифронтові регіони

Для сезону 2025-2026 рр. передбачена допомога жителям Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей, які опалюють твердим паливом і проживають у зонах бойових дій (список визначають обласні адміністрації).

Основна допомога від UNHCR — 19 400 грн на домогосподарство. Якщо ти не отримував допомогу від міжнародних організацій, уряд надає 8 000 грн (виключно для ВПО в прифронтових зонах).

Отримати цю допомогу можуть вразливі категорії з пріоритетом: отримувачі субсидій, одинокі пенсіонери, матері-одиначки, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю, ВПО тощо. Не надається повторно, якщо ти вже отримував(-ла) подібну допомогу.

Допомога на тверде паливо: як отримати прифронтовим регіонам

Заяви подавалися до 24 серпня 2025 р. через місцеві ради. Опісля цього, списки тих, хто подавав заяви, передаються до ПФУ для перевірки, потім — міжнародним організаціям.

Виплати відбуваються у вересні-жовтні 2025 р. на банківський рахунок. Якщо допомоги не було, то рекомендується звертатися до місцевих органів для урядової допомоги 8 тис. грн, яка стартує з листопада-грудня.

Рекомендується перевіряти актуальність на сайтах ПФУ чи Мінсоцполітики, адже ці програми допомагають пережити зиму, та водночас вимагають вчасної подачі документів. Загалом, допомога охоплює мільйони українців, сприяючи енергетичній стабільності.

