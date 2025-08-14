Виплата 19 тисяч на тверде паливо: хто зможе отримати від держави

Люди, що живуть на прифронтових територіях, нині найбільше потребують державної уваги та підтримки. Більшість із них проживають під постійними обстрілами, у зруйнованому житлі й часто не мають роботи, адже комунікації на цих територіях зруйновані.

В уряді ухвалили перший пакет рішень на підтримку жителів прифронтових областей. Розповімо детально, на що зможуть претендувати люди.

Уряд запустив програму підтримки прифронтових територій

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд розробляє програму на 238 громад у 10 областях. Вона охопить понад 6,5 мільйонів українців, понад половина з яких — люди з вразливих категорій.

Державна програма складатиметься з п’яти пунктів:

Доступне житло. У програмі єОселя люди можуть отримати компенсацію 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій. Ще 70% виплат за кредитом у перший рік теж можна компенсувати коштом держави.

Ще 40 тисяч гривень нададуть на покриття витрат щодо оформлення іпотеки.

У громадах будуватимуть укриття і захисні споруди в школах та дитсадках. Також укриття будуватимуть для закладів культури та громадських просторів.

Домогосподарствам виділять по 19 400 грн на тверде паливо, компенсують 100 кВт електроенергії на людину щомісяця. Також збільшать оплату суспільно корисних робіт на 33%.

Підтримати хочуть і бізнес на прифронтових територіях. Зокрема йдеться про 100% бронювання військовозобов’язаних працівників для підприємств, що є критично важливими.

Аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зоні бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат.

У медицині та охороні здоров’я теж плануються зміни. Лікарні у селах та віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також уряд збирається підвищити коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

Усе це ввійде у перший пакет підтримки прифронтових регіонів. Водночас уряд уже працює над наступним. Другий пакет підтримки розширить можливості для життя і роботи.

— Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення, — заявила Свириденко.

