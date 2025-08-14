Для тебя Новости

Выплата 19 тысяч на твердое топливо: кто сможет получить от государства

Анастасія Грубрина, журналист сайта 14 августа 2025, 17:00 3 мин.
Программа поддержки прифронтовых территорий
Программа поддержки прифронтовых территорий Фото Кабинет министров Украины

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь