Выплата 19 тысяч на твердое топливо: кто сможет получить от государства

Люди, живущие на прифронтовых территориях, сейчас больше всего нуждаются в государственном внимании и поддержке. Большинство из них проживают под постоянными обстрелами, в разрушенном жилье и часто не имеют работы, ведь коммуникации на этих территориях разрушены.

В правительстве был принят первый пакет решений в поддержку жителей прифронтовых областей. Подробно расскажем, на что смогут претендовать люди.

Правительство запустило программу поддержки прифронтовых территорий

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство разрабатывает программу на 238 громад в 10 областях. Она охватит более 6,5 миллиона украинцев, более половины из которых — люди уязвимых категорий.

Государственная программа будет состоять из пяти пунктов:

Доступное жилье. В программе єОселя люди могут получить компенсацию 70% первого взноса на ипотеку для ВПО и жителей прифронтовых территорий. Еще 70% выплат по кредиту в первый год тоже можно компенсировать за счет государства.

Еще 40 тысяч гривен предоставят на покрытие расходов по оформлению ипотеки.

В громадах будут строить укрытия и защитные сооружения в школах и детсадах. Также укрытия будут строить для заведений культуры и общественных пространств.

Домохозяйствам выделят по 19 400 грн на твердое топливо, будут компенсировать 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно. Также увеличат оплату общественно полезных работ на 33%.

Поддержать хотят и бизнес на прифронтовых территориях. В частности, речь идет о 100% бронировании военнообязанных работников для предприятий, которые являются критически важными.

Аграрии получат субсидию 1000 грн на каждый гектар в зоне боевых действий. Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов.

В медицине и здравоохранении тоже планируются изменения. Больницы в селах и отдаленных громадах получат 20% надбавку за первичную помощь. Также правительство намерено повысить коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи.

Все это войдет в первый пакет поддержки прифронтовых регионов. В то же время, правительство уже работает над следующим. Второй пакет поддержки расширит возможности для жизни и работы.

— Планируем специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение медучреждений лекарством и оборудованием. Также работаем над повышением зарплат и пенсий, программами поддержки незащищенных слоев населения, — заявила Свириденко.

