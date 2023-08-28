Оформить ипотеку за несколько минут. В Дії появилась программа єОселя — как ею воспользоваться

Диджитализация все больше покоряет нашу страну. Революционное приложение и портал Дія продолжают упрощать жизнь украинцев. Государственную программу доступного кредитования для украинцев єОселя уже запустили в тестовом режиме на портале Дія. Получить государстственный кредит можно даже во время войны.
Государственная программа доступного кредитования жилья єОселя увеличила финансирование на этот год.
Руководитель коммуникаций Укрфинжилья Анжелика Зборошенко рассказала Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о том, как определяется сумма, которую может получить человек, который подается на программу єОселя.
Минимального и максимального лимита по кредиту на выдачу жилья по программе єОселя нет. Программа получила финансирование в полном объеме до конца этого года (2023 – ред.). Планируется обеспечить доступными ипотеками не менее 10 тыс. семей, из них уже 2128 получили кредит на общую сумму более 3 млрд. грн.
Согласно программе кредитования єОселя, украинцы могут приобрести жильё с минимальным первоначальным взносом 20% и оформить выплату до 20 лет на выгодных условиях. Об этом сообщили в Министерстве экономики.
В этой программе люди могут искать жилье в домах, которые еще недостроенные и аккредитованы в банках-партнерах, или на вторичном рынке жилье, которое должно быть не старше десяти лет, если речь идет об областных центрах и Киеве.
Люди могут искать жилье в недостроенных домах, аккредитованных банками-партнерами, или на вторичном рынке, но оно должно быть не старше трех лет.
Впрочем, ограничений нет, если это не Киев и областной центр.
В Дії сообщили, что присоединиться к проекту могут граждане:
Через мобильное приложение украинцы могут подать заявку на ипотеку за несколько минут.
Программу кредитования поддерживают пять украинских банков:
Чтобы принять участие в программе, нужно:
До полномасштабного вторжения России многие украинцы купили квартиры в кредит, но оккупанты их уничтожили. Раньше мы рассказывали, нужно ли платить ипотеку, если разрушен дом.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.