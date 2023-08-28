Оформить ипотеку за несколько минут. В Дії появилась программа єОселя — как ею воспользоваться

Диджитализация все больше покоряет нашу страну. Революционное приложение и портал Дія продолжают упрощать жизнь украинцев. Государственную программу доступного кредитования для украинцев єОселя уже запустили в тестовом режиме на портале Дія. Получить государстственный кредит можно даже во время войны.

Государственная программа доступного кредитования жилья єОселя увеличила финансирование на этот год.

Руководитель коммуникаций Укрфинжилья Анжелика Зборошенко рассказала Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о том, как определяется сумма, которую может получить человек, который подается на программу єОселя.

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Минимального и максимального лимита по кредиту на выдачу жилья по программе єОселя нет. Программа получила финансирование в полном объеме до конца этого года (2023 – ред.). Планируется обеспечить доступными ипотеками не менее 10 тыс. семей, из них уже 2128 получили кредит на общую сумму более 3 млрд. грн.

Что такое программа єОселя

Согласно программе кредитования єОселя, украинцы могут приобрести жильё с минимальным первоначальным взносом 20% и оформить выплату до 20 лет на выгодных условиях. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Кто может принять участие в программе єОселя

Программа работает по двум направлениям. Кредит под 3% годовых могут получить военные ВСУ по контракту, силовики, учителя, медики и ученые, работающие в учреждениях государственной и коммунальной форм собственности.

В этой программе люди могут искать жилье в домах, которые еще недостроенные и аккредитованы в банках-партнерах, или на вторичном рынке жилье, которое должно быть не старше десяти лет, если речь идет об областных центрах и Киеве.

Взять ипотеку под 7% смогут ветераны, участники боевых действий, лица, получившие инвалидность в результате войны, ВПЛ и граждане Украины, не имеющие в собственности жилья, превышающего нормативную площадь — 52, 5 кв. м+21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Люди могут искать жилье в недостроенных домах, аккредитованных банками-партнерами, или на вторичном рынке, но оно должно быть не старше трех лет.

Впрочем, ограничений нет, если это не Киев и областной центр.

В Дії сообщили, что присоединиться к проекту могут граждане:

у которых отсутствуют действующие договоры льготных государственных ипотек и лизинга;

которые не относятся к лицам под санкциями и не находятся в реестре олигархов.

Через мобильное приложение украинцы могут подать заявку на ипотеку за несколько минут.

Программу кредитования поддерживают пять украинских банков:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Скай банк;

Глобус Банк

Укрэксимбанк.

Как воспользоваться программой єОселя

Чтобы принять участие в программе, нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи, Дія.Підпис или BankID; перейти к услуге єОселя; проверить свои данные из кабинета гражданина на Портале; выбрать категорию заявителя, к которой ты относишься по месту трудоустройства (военный, правоохранитель, медик и т.п.); указать семейный статус, данные супруга/жены, если ты состоишь в официальном или гражданском браке; количество несовершеннолетних детей младше 18 лет, которые с тобой будут проживать; среднемесячный доход семьи; указать данные о желаемом жилье и банке, в который хочешь отправить заявление. В одном заявлении можно выбрать только один банк; проверить заявление, подписать электронной подписью и отправить.

До полномасштабного вторжения России многие украинцы купили квартиры в кредит, но оккупанты их уничтожили. Раньше мы рассказывали, нужно ли платить ипотеку, если разрушен дом.

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