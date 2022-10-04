Оформити іпотеку за кілька хвилин. У Дії з’явиться програма єОселя — як нею скористатись

Диджиталізація дедалі більше підкорює нашу країну. Революційний додаток та портал Дія продовжують спрощувати життя українців. Державну програму доступного кредитування для українців єОселя готують до запуску в тестовому режимі на порталі Дія.

Що таке програма єОселя

Згідно з програмою кредитування єОселя, українці можуть придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та оформити виплату до 20 років на вигідних умовах. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Хто може взяти участь у програмі єОселя

Соціальні категорії, які зможуть стати учасниками програми вже у 2022 році:

Зараз також дивляться

військові та правоохоронці;

медики;

працівники освіти;

вчені.

У Дії повідомили: громадяни, які відповідають певним категоріям, зможуть подати заявку вже на початку 2023 року. Йдеться про українців:

у яких немає чинних договорів пільгових державних іпотек та лізингу;

у власності яких менш ніж 52,5 кв. м загальної площі житлової нерухомості для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім’ї, не враховується нерухомість, розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або на території, що перебуває у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

які не належать до осіб під санкціями та не перебувають у реєстрі олігархів.

Зараз ще триває технічне допрацювання програми, щоб повноцінно запустити її в Дії. Згідно з інформацією міністерства, масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня.

Відтоді українці через мобільний застосунок зможуть подати заявку за кілька хвилин.

Програму кредитування підтримують п’ять українських банків:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Скай банк;

Глобус Банк.

Як скористатися програмою єОселя

Щоб взяти участь у програмі, треба :

зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або BankID;

перейти до послуги єОселя;

перевірити свої дані із кабінету громадянина на Порталі;

вибрати категорію заявника, до якої ти належиш за місцем працевлаштування (військовий, правоохоронець, медик тощо);

вказати сімейний статус, дані чоловіка/дружини, якщо ти перебуваєш в офіційному або цивільному шлюбі; кількість неповнолітніх дітей віком до 18 років, які з тобою проживатимуть; середньомісячний дохід сім’ї;

вказати дані про бажане житло та банк, до якого хочеш надіслати заяву. В одній заяві можна обрати лише один банк;

перевірити заяву, підписати електронним підписом та надіслати.

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