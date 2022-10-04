Оформити іпотеку за кілька хвилин. У Дії з’явиться програма єОселя — як нею скористатись

Диджиталізація дедалі більше підкорює нашу країну. Революційний додаток та портал Дія продовжують спрощувати життя українців. Державну програму доступного кредитування для українців єОселя готують до запуску в тестовому режимі на порталі Дія.
Згідно з програмою кредитування єОселя, українці можуть придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та оформити виплату до 20 років на вигідних умовах. Про це повідомили у Міністерстві економіки.
Соціальні категорії, які зможуть стати учасниками програми вже у 2022 році:
У Дії повідомили: громадяни, які відповідають певним категоріям, зможуть подати заявку вже на початку 2023 року. Йдеться про українців:
Зараз ще триває технічне допрацювання програми, щоб повноцінно запустити її в Дії. Згідно з інформацією міністерства, масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня.
Відтоді українці через мобільний застосунок зможуть подати заявку за кілька хвилин.
Програму кредитування підтримують п’ять українських банків:
Щоб взяти участь у програмі, треба :
До повномасштабного вторгнення багато українців придбали квартири в кредит, але окупанти їх знищили. Раніше ми розповідали, чи потрібно платити іпотеку, якщо зруйновано будинок.
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