Економія

Оформити іпотеку за кілька хвилин. У Дії з’явиться програма єОселя — як нею скористатись

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Жовтня 2022, 08:00
Програма доступної іпотеки "єОселя" в "Дії": як оформити іпотеку в "Дії"
Фото: Pexels

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