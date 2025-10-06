Помощь на твердое топливо: кто может ее получить в 2025 году и сколько

В Украине в 2025 году действует несколько программ помощи по приобретению твердого топлива для отопления, особенно актуальных для домохозяйств без централизованного газа или электроотопления. Читай в материале о помощи на твердое топливо, кто и как ее может получить.

Помощь на твердое топливо 2025: государственная субсидия

Эта помощь предоставляется гражданам, которые отапливают жилье твердым топливом и не имеют доступа к другим видам отопления. Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства исходя из доходов, состава семьи и норм потребления.

Минимальная норма — 2 тонны топлива в год, стоимость компенсируется государством в зависимости от региональных цен (ориентировочно 5-10 тыс. грн в сезон).

Получить этот вид помощи могут украинцы, иностранцы и лица без гражданства, легально проживающие в Украине с низкими доходами. Отметим, что он не предоставляется, если у тебя есть централизованное отопление.

Помощь на твердое топливо: как получить субсидию

Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление и декларацию о доходах в сервисные центры ПФУ, сельских/городских советов, ЦНАП или онлайн через портал ПФУ, сайт Минсоцполитики или Дию. Из документов следует иметь с собой паспорт, справку о доходах, договор аренды (если нужно), решение суда и т.п.

Рассмотрение дела проходит в течение 10 дней. Выплата субсидии производится на банковский счет или через Укрпочту.

Помощь на твердое топливо 2025: прифронтовые регионы

Для сезона 2025-2026 гг. предусмотрена помощь жителям Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей, которые отапливают твердое топливо и проживают в зонах боевых действий (список определяют областные администрации).

Основная помощь от UNHCR — 19 400 грн на домохозяйство. Если ты не получал помощь от международных организаций, правительство предоставляет 8 000 грн (исключительно для ВПЛ в прифронтовых зонах).

Получить эту помощь могут уязвимые категории с приоритетом: получатели субсидий, одинокие пенсионеры, матери-одиночки, многодетные семьи, лица с инвалидностью, ВПЛ и т.д. Не предоставляется повторно, если ты уже получал(-а) подобную помощь.

Помощь на твердое топливо: как получить прифронтовым регионам

Заявления подавались до 24 августа 2025 г. через местные советы. После этого списки подающих заявления передаются в ПФУ для проверки, затем — международным организациям.

Выплаты производятся в сентябре-октябре 2025 г. на банковский счет. Если помощи не было, рекомендуется обращаться в местные органы для правительственной помощи 8 тыс. грн, которая стартует с ноября-декабря.

Рекомендуется проверять актуальность на сайтах ПФУ или Минсоцполитики, ведь эти программы помогают пережить зиму и одновременно требуют своевременной подачи документов. В целом помощь охватывает миллионы украинцев, способствуя энергетической стабильности.

Раньше мы подробнее рассказывали, кто может получить 19000 грн на твердое топливо.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!