США временно приостановили розыгрыш грин-карт — в чем причина

США приостанавливают выдачу грин-карт после того, как в одном из университетов произошла стрельба — стрелком оказался 48-летний мигрант, попавший в Америку именно через эту программу.

Выдача грин-карт приостановлена: в чем причина

Как сообщает министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, стрелок — гражданин Португалии, въехавший в Штаты по программе иммиграционной визы в 2017 году и получивший грин-карту.

В 2017 году президент Трамп боролся за остановку этой программы после того, как террорист ИГИЛ, прибывший по программе DV1, наехал грузовиком на людей в Нью-Йорке и убил восемь человек, — напомнила Ноем.

Она добавила, что по указанию Трампа она немедленно передает Службе гражданства и иммиграции США приказ о приостановке программы DV1, чтобы гарантировать безопасность каждому американцу.

Эта программа была запущена еще в 90-х годах и предлагает до 50 тысяч виз гражданам стран с низким уровнем иммиграции в США. Получатели грин-карт выбираются случайным образом — лотереей, поэтому предсказать свою победу невозможно.

Заявители должны иметь среднее образование или два года опыта в области, в которой они хотели бы работать в Штатах. Также победителей ждет собеседование, и только тогда им выдается грин-карта.

Раньше мы писали, как получить визу в США на 10 лет — читай в материале, что для этого нужно.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!