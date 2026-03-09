Цена газа в Европе резко выросла на 115%: сколько теперь платят за 1000 куб

Энергетический рынок ЕС испытывает настоящий шок: цены на газ взлетели на 67% за прошлую неделю и еще на 30% в этот понедельник. Агентство Bloomberg сравнивает ситуацию с крупным кризисом 2022 года.

Главным драйвером паники стала военная эскалация на Ближнем Востоке, ставящая под угрозу мировую логистику и заставляющая инвесторов готовиться к реальному дефициту ресурса.

Цена газа в Европе на сегодня: почему произошел резкий скачок

Сейчас рынок находится в состоянии высокой неопределенности. Если еще несколько недель назад ситуация казалась стабильной, то сегодня цена газа в Европе на сегодня закрепилась на уровне около 64 евро за мегаватт-час. Для сравнения, фьючерсы на следующий месяц в Нидерландах (хаб TTF) выросли на 17% — до 62,56 евро.

Эта динамика выглядит угрожающе, так как Европа выходит из зимы с истощенными запасами в подземных хранилищах. Теперь региону придется вступать в жесткую конкуренцию с азиатскими покупателями за ограниченные объемы сжиженного газа (LNG), что только подогревает цены на газ в Европе.

Какова цена на газ в Европе и что прогнозируют аналитики Goldman Sachs

Многие эксперты убеждены, что нынешнее подорожание — это лишь начало длительной нестабильности. Аналитики дают неутешительные прогнозы: они уже повысили ожидаемую стоимость на второй квартал до 63 евро за мегаватт-час.

Это связано с тем, что катарский завод Ras Laffan приостановил отгрузку топлива. Если поставки LNG будут оставаться на нулевом уровне до конца марта, рынок ощутит реальный дефицит предложения, что мгновенно отразится на потребительских тарифах.

Где в Европе самый дорогой газ, а кто покупает топливо по самым низким ценам

География цен на континенте остается крайне неоднородной. Ответ на вопрос, где в Европе самый дорогой газ, обычно касается стран Центральной и Восточной Европы, которые имеют ограниченный доступ к терминалам сжиженного газа и сильно зависят от транзитных маршрутов.

Напротив, где в Европе самый дешевый газ, традиционно определяется близостью к портовой инфраструктуре атлантического побережья или наличием долгосрочных стабильных контрактов. Однако в условиях глобального иранского фактора даже эти страны вынуждены пересматривать свои энергетические бюджеты.

Цена газа в Европе за 1000 кубов сегодня: расчеты в объемах

Для удобства понимания рынка часто используется пересчет из энергетических единиц в привычные метры кубические. Итак, цена газа в Европе за 1000 кубов сегодня составляет примерно 670–700 долларов (в зависимости от калорийности ресурса и валютных колебаний).

Энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит отмечает, что цена газа в Европе за 1000 кубов может продолжать расти в течение следующих трех месяцев, пока не стабилизируется логистика в Персидском заливе. Учитывая, что остановка производства в Катаре устраняет избыток предложения, энергетическая стабильность ЕС сейчас буквально висит на волоске, завися от каждой новости с Ближнего Востока.

