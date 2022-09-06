Це талісман, який оберігають: як насправді чоловіки ставляться до жінок в армії

Жінки понад півроку воюють на фронті разом з чоловіками. Вони демонструють неабияку силу та хоробрість. Раніше здавалося, що військова справа — не для жінок, але українки вмотивовані та сильні.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній, як чоловіки ставляться до жінок в армії. За її словами, це справді розчулює!

Маляр зазначає, що жінка на фронті — це завжди складно, і недаремно у будь-якій країні у силових відомствах більше чоловіків. Це пов’язано з характером роботи. Йдеться не лише про фізичні навантаження та відсутність побутового комфорту, а про те, що немає можливості повноцінно бути з родиною та займатися дітьми.

Зараз Україна перебуває в гарячій фазі війни, тож у жінок зовсім не кабінетна робота.

— Українська армія має свою особливість, про яку розповідають самі ж чоловіки. Якщо у взводі є жінка, попри те, що вона у військовій формі, мужня, сильна, професійно стріляє, до неї дуже ніжно ставляться чоловіки.

Вона — їхній талісман, який вони оберігають, — ділиться Маляр.

Вона розповіла про те, що розчулює найбільше:

— Для чоловіків найстрашніше, коли з жінкою у підрозділі на фронті щось трапляється — поранення чи, не дай Боже, загибель. Їм здається, що це вони (чоловіки — ред.) недодивились. Командири розповідають, що вивести зі стану переживання чоловічий підрозділ після такого дуже складно.

Це красномовно говорить про наших українських чоловіків, — зауважила заступниця міністра.

Те, що наші жінки вмотивовані — це правда. Вони навіть показують своїм прикладом чоловікам, як треба служити. Раніше ми розповідали історію бойової медикині Лідії, яка рятує життя на фронті.

Фото: accidental_moon_genious / Instagram

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!