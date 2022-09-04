Коли прийшли окупанти, у мене навіть не тьохнуло серце — як снайперка Пташка наводить жах на росіян

В Україні немає слабких статей, адже всі ми — сильні та незламні люди. І ось тому яскраве підтвердження — снайперка з позивним Пташка, яка наводить жах на російських окупантів.

Жінка без вагань пішла захищати рідну землю в перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку воювала у Добровольчому українському корпусі Правого сектора, а потім у підрозділі Сил спеціальних операцій.

Життя дівчини тісно пов’язане зі стрільбою ще з дитинства, бо її батько полюбляв полювання. Згодом Пташка займалась біатлоном.

Зараз також дивляться

У своєму підрозділі вона єдина жінка, та це аж ніяк не бентежить її. До своїх побратимів снайперка ставиться, як до рідних братів, які завжди прийдуть на допомогу в тяжкий час.

Для мене спілкуватись з хлопцями легше, ніж з дівчатами. Це братики, це рідні. Війна дала стільки добрих, крутих і морально стійких побратимів, що я точно знаю, що моя спина завжди прикрита, — ділиться захисниця.

Вона щиро вірить у перемогу України та в майбутньому хоче мати діточок. Саме за це й воює — за спокійне життя у мирній та незалежній державі для себе та своєї родини.

— Ми — вільні, сильні та незламні люди. І це було, є і буде завжди. Тому коли російські окупанти прийшли до нас, то в мене навіть не тьохнуло серце. Бо я знаю, що і для кого я роблю. Я роблю це для майбутнього, — зізнається військовослужбовиця.

Фото киянки з гвинтівкою на кухні в січні облетіло весь світ. То виявилась маркетологиня і мама трьох дітей, яка вже два роки була в лавах столичної тероборони.

Історія Мар’яни Жагло стала відомою далеко за межами України. Захисниця переконана, що жінка, яка захищає своїх дітей, — найлютіша.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!