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Коли прийшли окупанти, у мене навіть не тьохнуло серце — як снайперка Пташка наводить жах на росіян

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Вересня 2022, 13:00
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