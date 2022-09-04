Когда пришли оккупанты, у меня даже не ёкнуло сердце — как снайпер Птичка наводит ужас на русских

В Украине нет слабых полов, ведь все мы — сильные и несокрушимые люди. И вот тому яркое подтверждение — снайпер с позывным Птичка, которая наводит ужас на российских оккупантов.
Женщина без колебаний пошла защищать родную землю в первые дни полномасштабного вторжения. Сначала сражалась в Добровольческом украинском корпусе Правого сектора, а затем в подразделении Сил специальных операций.
Жизнь девушки тесно связана со стрельбой еще с детства, потому что ее отец любил охоту. Впоследствии Птичка занималась биатлоном.
В своем подразделении она единственная женщина, но это отнюдь не смущает ее. К своим собратьям снайпер относится, как к родным братьям, которые всегда придут на помощь в тяжелое время.
Для меня общаться с парнями легче, чем с девушками. Это братики, это родные. Война дала столько добрых, крутых и морально стойких собратьев, что я точно знаю, что моя спина всегда прикрыта, — делится защитница.
Для меня общаться с парнями легче, чем с девушками. Это братики, это родные. Война дала столько добрых, крутых и морально стойких собратьев, что я точно знаю, что моя спина всегда прикрыта, — делится защитница.
Она искренне верит в победу Украины и в будущем хочет иметь детей. Именно за это и воюет — за спокойную жизнь в мирном и независимом государстве для себя и своей семьи.
— Мы свободные, сильные и несокрушимые люди. И это было, есть и будет всегда. Поэтому когда русские оккупанты пришли к нам, то у меня даже не ёкнуло сердце. Я знаю, что и для кого я делаю. Я делаю это для будущего, — признается военнослужащая.
Фото киевлянки с винтовкой на кухне в январе облетело весь мир. Это оказалась маркетолог и мама троих детей, которая уже два года была в рядах столичной терробороны.
История Марьяны Жагло стала известной далеко за пределами Украины. Защитница убеждена, что женщина, которая защищает своих детей, — самая яростная.
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