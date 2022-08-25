Женщина, которая защищает своих детей, — самая яростная. История Марьяны Жагло — маркетолога с винтовкой в руках

Ее фото с винтовкой на кухне в январе облетело весь мир. Статью о киевлянке написало британское издание The Times. 52-летняя Марьяна Жагло, маркетолог и мама троих детей, уже два года была в рядах киевской терробороны.

Пошла туда, потому что знала: Россия не остановится, и когда-нибудь придется защищать и свой дом от оккупантов.

Марьяна Жагло — женщина с винтовкой в ​​руках

Поскольку войска Путина скапливаются менее чем в 60 милях от столицы, некоторые граждане берут ситуацию в свои руки.

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У меня есть семья. Вы же знаете, что женщина, которая защищает своих детей, — она самая яростная.

Российские пропагандисты из Марьяны делали хладнокровного боевика. Впоследствии в МИД России Марьяну назвали фейком.

Но ведь видите — не фейк, я на фронте!

Она не пошла на фронт в первый же день только потому, что не могла физически. После серьезной операции на ноге. Рассказывает, что на костылях отправила детей на поезде, а сама осталась.

Лечение и реабилитация должны были длиться полгода. Но уже через две недели Марьяна бросила костыли и взяла в руки автомат. Она — стрелок.

Не смогла сидеть дома и присоединилась к ребятам. И все уже, состоялась моя реабилитация на фронте.

Ее 130-й батальон терробороны сначала защищал аэропорт Жуляны. Далее вытесняли оккупантов из Ирпеня. Там под обстрелами погиб ее собрат.

Самое тяжелое в войне

Когда захватчики покинули Киевскую область, батальон Марьяны отправили защищать Харьковскую.

Есть направление на Белгород, до сих пор там продолжаются бои. Это трасса, которая позволяет россиянам осуществлять логистику, и они за нее держатся зубами, там бои идут на смерть.

Там были самые адские для Марьяны две недели войны. Собратья, которые должны были сменить их на позиции, попали под обстрел и погибли. 15 дней Марьяна провела в окопах, без связи и под постоянным огнем оккупантов.

— Иногда на нас выезжали с пулеметами, просто обстреливали, и минометные прилеты были все время. Под постоянными обстрелами очень тяжело было, костер разводить нельзя, ничего нельзя, потому что мы не должны были себя разоблачить, свои позиции.

Разговаривать нельзя, греть воду нельзя, все время должна быть полная тишина.

Пока Марьяна изо всех сил пыталась выжить, ее семья не находила себе места. Даже муж, который тоже воюет.

Я 15 дней была без связи, они знали, что через четыре дня должна позвонить. У мужа даже голос пропал, так волновался.

Она готовилась к войне, но такое даже представить не могла, видела разве что в голливудских боевиках. Несколько раз Марьяна просыпалась и не могла осознать, где она и что происходит, а потом вспоминала и шла на позиции.

Мать на войне

Несмотря на страх, женщина каждый день брала в руки автомат. Чтобы когда-нибудь не пришлось это делать ее сыну.

Меня держит то, что будет победа и я вернусь, встречусь с семьей. Это все ради них.

Чтобы впервые за пять месяцев обнять детей, Марьяна приехала домой всего на два дня. Они, как прежде, по-семейному пьют чай. Но теперь мама — не просто мама.

Очень горжусь своей мамой, потому что она героиня, — говорит сын Марьяны.

Дети уговаривали маму не брать оружие в руки, но в конце концов отпустили.

Я знала, что это моя мама и что ей не говори — она все равно пойдет и будет защищать и сражаться до последнего, — рассказывает дочь Ульяна.

Марьяна делится с детьми мечтами. Больше всего ей хочется проводить время где-то за домом, на природе, что-то делать, устраивать концерты, потому что этого было мало.

Но все это только после победы. Оккупанты должны убраться с нашей земли. Потому завтра она вернется на передовую.

Есть такое выражение “воля или смерть”. Я даже не представляю, как бы я жила, если бы случилась оккупация, я не смогла бы жить.

Ранее мы рассказывали, как мариупольчанка Марьяна прошла Азовсталь и попала в плен к россиянам.

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