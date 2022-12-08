Шоу-біз

Відчути справжній нерв війни: як проходять зйомки фільмів про нашу боротьбу разом з військовими

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Грудня 2022, 20:36
В Україні готують два фільми про війну разом з військовими

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