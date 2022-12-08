Відчути справжній нерв війни: як проходять зйомки фільмів про нашу боротьбу разом з військовими

Про сміливість, хоробрість, мужність та героїзм українців має знати весь світ. Крім новин, треба розповідати про війну іншими способами, які привернуть увагу.

Тож уже зараз в Україні відбуваються зйомки кінострічок про війну. Вперше в історії українського кінематографа над ними працюють військовослужбовці.

Зараз до виходу готують уже два проекти — художній фільм Українські воєнні історії та документальну стрічку Готові до спротиву. Творці фільмів розповіли про свою роботу Фактам ICTV.Life.

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Режисер Ахтем Сеітаблаєв наголошує, що фільм на 95% заснований на реальних подіях, попри те, що він художній. За його словами, хочуть розповісти історії людей, які змінилися з цивільних на фахівців, обізнаних у військовій справі.

Знімали фільми на Харківщині, Київщині та Одещині. Спеціально для зйомок розміновували деякі території.

Одним із продюсерів стрічки є Олексій Дмитрашківський, який віддав Збройним силам понад 25 років. Чоловік певен, що жоден кіномайданчик не може відтворити атмосферу реального бою.

— Це зовсім інша атмосфера, зовсім інше ставлення до акторів. Зазвичай на знімальному майданчику під час миру є такий елемент пафосу, коли приїжджає актор, навколо нього всі бігають.

Тут зовсім інакше, тут актор знявся, взяв лопату і далі пішов копати окоп, — зауважує Олексій Дмитрашківський.

Попередньо заплановано, що Українські воєнні історії вийдуть на екрани у лютому наступного року. Фільм складатиметься з трьох новел, є вестерн, драма і навіть комедія.

Також паралельно тривають зйомки Готові до спротиву. Його негласно назвали антологією про кожну бригаду ТрО.

Актор Олексій Тритенко, який теж тероборонець, долучився до творчої групи. Він зізнається, що вражений виваженістю побратимів.

— Вони були спокійні, як удави. І це настільки надихнуло і навіть спантеличило спочатку. А потім прийшло усвідомлення, що ти один з них. Тому ти маєш бути максимально доречним та доцільним, — додає Олексій Тритенко.

Заступниця міністра Ганна Маляр каже, що такий фільм можна назвати нервом війни, бо його не можна відчути по заголовках війни.

— Те, що зараз створюють разом цивільні та військові, — це справжнє, живе, натуральне мистецтво. Це є наш із вами нерв війни, — каже вона.

Українським кіно зацікавився світ. Раніше ми розповідали про українські фільми на Netflix.

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Фото: Олег Пальчик