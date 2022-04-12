Герои войны меняются, но остаются в сердцах своего народа: Фильмы о войне

Сначала мы не верили, что это когда-нибудь произойдет. Потом были в прострации от осознания того, что произошло. Один день отнял нашу привычную жизнь, чье-то детство, юность и молодость. Теперь мы одного возраста. Однако все так же хотим поддержки.

А что лучше в этом поможет, чем искусство кино? Оно вдохновляет, дает веру в нечто лучшее и отвечает на множество вопросов, которые до просмотра и сформулировать было сложно.

Сейчас многим из нас сложно смотреть позитивное и яркое кино. Предлагаем посмотреть наш топ-10 фильмов о войне, которые, возможно, помогут найти необходимые смыслы и ответы.

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Воспоминания о будущем

Они наслаждались своей молодостью, верили в прекрасную любовь и надеялись на счастливое будущее. Это были ее три мушкетера и она – будущая писательница Вера Бриттен.

Один любимый брат Эдвард, другой — верный друг Виктор и еще единственный – любовь ее жизни Роланд. Всё изменила Первая мировая война.

Мюнхен. На пороге войны

С чего начиналась Вторая мировая война, вряд ли кто точно скажет. Однако единственное понятно – она разделила не одно поколение.

Главные герои фильма когда-то были хорошими друзьями, а в канун войны стали шпионами по разные стороны баррикад.

Ярость

Пожалуй, уже все испытали по полной это чувство. А кадры из фильма видели в основном в шутливой озвучке. Однако он не о юморе, а о героизме.

Главные герои в значительном меньшинстве. Это не 300 спартанцев, а только пять американцев в одном танке, пытающихся нанести разрушительный удар в сердце нацистской Германии.

Из соображений совести

Казалось бы, на войну идут те, кто готов взять в руки оружие. Однако на войне каждый, кто готов делать все от себя зависящее и еще немного большее.

Рядовой Дезмонд Том Дос действительно жил и был на войне, это не придуманная история. Он был глубоко верующим человеком, поэтому вместо оружия он выбрал спасение раненых собратьев. Один из сотен тысяч, но не менее важен.

Спасти рядового Раяна

Было четыре брата, все пошли воевать. Выжил только один, и теперь его должны спасти восемь отважных воинов. Некоторые не знают, как они выглядят, но готовы рискнуть жизнью ради него.

Так же можно сказать о наших героях из Мариуполя. Мы не знаем, как они выглядят, но готовы ради них на все.

Непокоренный

В жизни Анджелина Джоли поддерживает украинских беженцев. В кинематографе – сняла фильм о непокоренном воине, когда-то олимпийском чемпионе. В начале Второй мировой войны он вступает в ряды армии США.

Однако при выполнении одной из задач, его самолет терпит крушение. Он и еще один член экипажа спасаются, но попадают в плен к японцам.

Однако ни один лагерь для военнопленных не сломает дух действительно сильного человека.

Темные времена

Уинстон Черчилль, как часто вспоминают сейчас эту выдающуюся фигуру истории Второй мировой войны. Пока одни пугливо прятали головы под столы и готовы были идти на переговоры с кровавым диктатором, он стоял на своем – никаких компромиссов с нацистами.

История повторяется, а величественные фигуры сменяют друг друга. Однако навсегда остаются в сердцах своего народа.

Киборги

Они устояли, но не выдержал бетон. Как часто мы слышали эту фразу. Многие гордились, но все равно вряд ли понимали, что же там на самом деле происходило. Удивительно когда-то было слышать об обстрелах и ракетных бомбардировках.

Фильм рассказывает историю о настоящих Киборгах, которых другие привыкли видеть только в кино. Однако немногие знают, что они навсегда среди нас – наши герои.

Черкассы

Мы же помним, куда идет российский военный корабль? Прекрасно, это была проверка связи. Автор фразы из Черкасс и он точно отомстил определенным образом за одноименный корабль.

Фильм же рассказывает о событиях, происходивших на нем в 2014 году. Экипаж тоже объединился против захватчиков, вдохновив не одно украинское сердце.

Тайный клуб Гернси любителей книг и пирогов из картофельной шелухи

А что потом будет? После победы? Отчасти этот фильм с причудливым названием может объяснить и связать военные реалии с послевоенными фантазиями.

Главная героиня писательница и только после окончания войны узнает о событиях, происходивших на единственной оккупированной немцами британской территории острова Гернси.

Напомним, ранее мы рассказывали о фильмах, где россияне получают значительную взбучку. И нет, это не традиционное обращение Владимира Зеленского к украинскому народу и не сведение данных Генштаба, а обычное кино.