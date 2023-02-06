Шесть оккупантов избивали мужчину на шестом десятке! История жителя Камыш-Зари об издевательствах захватчиков

Многие украинцы еще с 2014 года помогали нашим военным и активно занимались волонтерством. Среди них и Александр из Камыш-Зари Запорожской области. Он с женой и друзьями ремонтировал технику, собирал и передавал вещи, продукты, медикаменты бойцам.

Его авто с сине-желтым флагом на капоте, трезубцем и номерами ПТН-ПНХ знали все в поселке. Но однажды эти номера могли стоить ему жизни.

Он рассказал для Армии.Inform, как встретил полномасштабное вторжение, а также как захватчики обращались с жителями поселка.

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Начало оккупации Камыш-Зари

24 февраля Александр должен был устроиться на новую работу на железной дороге. Утром ему позвонил друг из Бердянска и рассказал, что начали бомбить аэродром. Мужчина был шокирован, но решил сопротивляться оккупантам.

Мой дом на окраине. Сначала сидел под забором с ружьем, готовился встречать врага, — рассказывает он.

Уже 3 марта российские войска подошли вплотную к Камыш-Зари. Перед тем как оккупировать поселок, они десять часов терроризировали население обстрелами из артиллерии. Тогда на въезде возле элеватора находился украинский блокпост. Наши военные вели бой, он был сложным, силы — неравные. Уцелевшие бойцы вынуждены были отойти и спрятаться на элеваторе.

С друзьями быстро собрали гражданскую одежду, чтобы ребята переоделись, и вывезли их в безопасное место, — вспоминает Александр.

Российские военные обстреляли элеватор и ранили работников. Александр и его жена оказали им медицинскую помощь. На следующий день сторож, которому помогали супруги, спас Александра.

Мужчина разрядил и спрятал ружье на огороде. Он понял, что не сможет противостоять врагу.

— 4 марта глянул в окно: на поле за поселком много танков, и из-за тумана не видно, чьи именно. Отправился на разведку. Передо мной шел перебинтованный сторож, — рассказывает Александр дальше.

Он подошел к солдатам и сказал: “Слава Иисусу Христу!”, ответа не получил. Его начали расспрашивать, почему он здесь ходит. Он указал на окровавленного сторожа и сказал, что помогает ему. Поэтому мужчину сильно не проверяли.

Но Александр даже осмелился спросить у захватчиков, почему они пришли на нашу землю. Те ответили коротко: “Убить Бандеру”. Александр сказал им, что он давно мертв, но оккупанты только молчали.

Издевательства оккупантов над мирными жителями

По словам Александра, несмотря на свой бедный вид, оккупанты имели хорошее оружие. Они были наглыми и настроенными убивать.

Моего знакомого расстреляли в первый же день, он просто оказался на улице, закрывал ворота, — делится мужчина.

Большинство жителей Камыш-Зари сразу выехали из поселка, а оккупанты продолжали терроризировать оставшихся. Они постоянно проверяли документы, выискивая ветеранов и тех, кто мог передавать информацию украинским военным, избивали, угрожали расстрелом.

— В ноябре, я тогда уже уехал, эти изверги убили целую семью — мужа, жену и их двух сыновей 5 и 11 лет. А вот на днях узнал, что расстреляли моего соседа, — говорит мужчина.

Об избиении Александра

При всех преступных действиях российских военных, жители продолжали присоединяться к движению сопротивления. Передавали нашим бойцам информацию о передвижении техники противника. Специально для этого искали места, где ловит связь.

Однажды оккупанты пришли к Александру. Перерыли весь дом и двор, забрали даже старые телефоны, давно не работающие.

— Выгнали машину, начали искать номера ПТХ-ПНХ, с которыми я ездил на старой машине, и флаг Украины. Потом сами же россияне мне сказали: если бы нашли эти номера, они бы меня сразу убили, — вспоминает Александр.

Тогда россияне завязали мужчине глаза скотчем, бросили в машину и отвезли на допрос.

Пристегнули одну руку к батарее, другую растянули веревкой, которую подвесили через карабин. Начали бить… Шесть молодых парней на одного на шестом десятке… — говорит он.

После этого отвезли домой и выбросили из машины, как скот. Соседки затащили его в дом и привели в сознание. Окончательно решил уезжать, когда россияне проводили “референдум”.

Мужчина не стал принимать в этом участие. Он закрыл ворота и не пускал никого. Россияне с автоматами стучали, даже сильно погнули ворота, но Александр не вышел.

Чтобы уехать из Камыш-Зари, мужчина неделю делал электронный пропуск в Бердянске. По дороге пришлось проехать 16 вражеских блокпостов. Постоянно боялся, чтобы не начали стрелять.

Сейчас Александр живет в Запорожье, жена, дочь и внуки — за границей. Мужчина продолжает помогать нашей армии и верит, что скоро его поселок будет освобожден.

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