Рассказы

Шесть оккупантов избивали мужчину на шестом десятке! История жителя Камыш-Зари об издевательствах захватчиков

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 февраля 2023, 21:00
Історія мешканця Комиш-Зорі про знущання окупантів
Фото: Армия.Inform

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