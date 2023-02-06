Шесть оккупантов избивали мужчину на шестом десятке! История жителя Камыш-Зари об издевательствах захватчиков

Многие украинцы еще с 2014 года помогали нашим военным и активно занимались волонтерством. Среди них и Александр из Камыш-Зари Запорожской области. Он с женой и друзьями ремонтировал технику, собирал и передавал вещи, продукты, медикаменты бойцам.
Его авто с сине-желтым флагом на капоте, трезубцем и номерами ПТН-ПНХ знали все в поселке. Но однажды эти номера могли стоить ему жизни.
Он рассказал для Армии.Inform, как встретил полномасштабное вторжение, а также как захватчики обращались с жителями поселка.
24 февраля Александр должен был устроиться на новую работу на железной дороге. Утром ему позвонил друг из Бердянска и рассказал, что начали бомбить аэродром. Мужчина был шокирован, но решил сопротивляться оккупантам.
Мой дом на окраине. Сначала сидел под забором с ружьем, готовился встречать врага, — рассказывает он.
Мой дом на окраине. Сначала сидел под забором с ружьем, готовился встречать врага, — рассказывает он.
Уже 3 марта российские войска подошли вплотную к Камыш-Зари. Перед тем как оккупировать поселок, они десять часов терроризировали население обстрелами из артиллерии. Тогда на въезде возле элеватора находился украинский блокпост. Наши военные вели бой, он был сложным, силы — неравные. Уцелевшие бойцы вынуждены были отойти и спрятаться на элеваторе.
С друзьями быстро собрали гражданскую одежду, чтобы ребята переоделись, и вывезли их в безопасное место, — вспоминает Александр.
С друзьями быстро собрали гражданскую одежду, чтобы ребята переоделись, и вывезли их в безопасное место, — вспоминает Александр.
Российские военные обстреляли элеватор и ранили работников. Александр и его жена оказали им медицинскую помощь. На следующий день сторож, которому помогали супруги, спас Александра.
Мужчина разрядил и спрятал ружье на огороде. Он понял, что не сможет противостоять врагу.
— 4 марта глянул в окно: на поле за поселком много танков, и из-за тумана не видно, чьи именно. Отправился на разведку. Передо мной шел перебинтованный сторож, — рассказывает Александр дальше.
Он подошел к солдатам и сказал: “Слава Иисусу Христу!”, ответа не получил. Его начали расспрашивать, почему он здесь ходит. Он указал на окровавленного сторожа и сказал, что помогает ему. Поэтому мужчину сильно не проверяли.
Но Александр даже осмелился спросить у захватчиков, почему они пришли на нашу землю. Те ответили коротко: “Убить Бандеру”. Александр сказал им, что он давно мертв, но оккупанты только молчали.
По словам Александра, несмотря на свой бедный вид, оккупанты имели хорошее оружие. Они были наглыми и настроенными убивать.
Моего знакомого расстреляли в первый же день, он просто оказался на улице, закрывал ворота, — делится мужчина.
Моего знакомого расстреляли в первый же день, он просто оказался на улице, закрывал ворота, — делится мужчина.
Большинство жителей Камыш-Зари сразу выехали из поселка, а оккупанты продолжали терроризировать оставшихся. Они постоянно проверяли документы, выискивая ветеранов и тех, кто мог передавать информацию украинским военным, избивали, угрожали расстрелом.
— В ноябре, я тогда уже уехал, эти изверги убили целую семью — мужа, жену и их двух сыновей 5 и 11 лет. А вот на днях узнал, что расстреляли моего соседа, — говорит мужчина.
При всех преступных действиях российских военных, жители продолжали присоединяться к движению сопротивления. Передавали нашим бойцам информацию о передвижении техники противника. Специально для этого искали места, где ловит связь.
Однажды оккупанты пришли к Александру. Перерыли весь дом и двор, забрали даже старые телефоны, давно не работающие.
— Выгнали машину, начали искать номера ПТХ-ПНХ, с которыми я ездил на старой машине, и флаг Украины. Потом сами же россияне мне сказали: если бы нашли эти номера, они бы меня сразу убили, — вспоминает Александр.
Тогда россияне завязали мужчине глаза скотчем, бросили в машину и отвезли на допрос.
Пристегнули одну руку к батарее, другую растянули веревкой, которую подвесили через карабин. Начали бить… Шесть молодых парней на одного на шестом десятке… — говорит он.
Пристегнули одну руку к батарее, другую растянули веревкой, которую подвесили через карабин. Начали бить… Шесть молодых парней на одного на шестом десятке… — говорит он.
После этого отвезли домой и выбросили из машины, как скот. Соседки затащили его в дом и привели в сознание. Окончательно решил уезжать, когда россияне проводили “референдум”.
Мужчина не стал принимать в этом участие. Он закрыл ворота и не пускал никого. Россияне с автоматами стучали, даже сильно погнули ворота, но Александр не вышел.
Чтобы уехать из Камыш-Зари, мужчина неделю делал электронный пропуск в Бердянске. По дороге пришлось проехать 16 вражеских блокпостов. Постоянно боялся, чтобы не начали стрелять.
Сейчас Александр живет в Запорожье, жена, дочь и внуки — за границей. Мужчина продолжает помогать нашей армии и верит, что скоро его поселок будет освобожден.
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