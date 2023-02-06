Розповіді

Шестеро окупантів били чоловіка на шостому десятку! Історія мешканця Комиш-Зорі про знущання загарбників

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Лютого 2023, 21:00
Історія мешканця Комиш-Зорі про знущання окупантів
Фото: Армія.Inform

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