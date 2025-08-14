Сам взял в плен шестерых россиян: как Мел впервые пошел на штурм и зачистку

Он приехал на интервью прямо с позиций, из которых выходил под обстрелами. Разведчик батальона Сила Свободы бригады НГУ Рубеж Денис Мельничук (Мел) рассказал для АрмияTV, как самостоятельно штурмовал блиндаж россиян и брал пленных. Как удалось самостоятельно пленить шестерых россиян — делимся в материале.

Шел на интервью под обстрелом

Мел делится, что пришел на этот разговор с большими вызовами. Побратимы передали, что его зовут на интервью. В тот момент Денис сидел в посадке и сказал, что сначала нужно обсудить это с командованием. Ему поручили выйти на точку еще с несколькими бойцами.

Мы идем в сторону машины, а перед нами ложатся артиллерийские снаряды. Осколки летят по кустам. Слышим, как свистит все. Даже несколько метров пришлось ползти.

Один осколок упал на каску, а другой отскочил от дерева и попал в минометчика. Под такую канонаду бойцы запрыгнули в бронеавтомобиль и на скорости двинулись из-под опасности. Стартовали так быстро, что забыли закрыть дверь.

Чуть минометчиков не потеряли, но, слава Богу, дверь закрылась!

Самостоятельно взял в плен шестерых россиян

Все произошло в окрестностях Северска, рассказывает Денис. Перед Новым годом трудно было заехать на позиции. Получилось только с четвертого или пятого раза. То запрет на выезд, то машина наедет на мину, то под обстрел попадут.

Несли обычную службу. Это был не “ноль”. Враг прекрасно знал, что у нас был стык с 54-й бригадой. Они прощупали этот маршрут и пытались зайти именно через эту посадку.

Штурм был посреди дня. Пять российских переделанных УАЗиков двинулись к украинским позициям. Один позже удалось затрофеить. Начался штурм. Два автомобиля двинули прямо, а три — свернули в сторону. Россияне собирались заехать в Верхнекаменское.

Я отрабатывал с помощью гранат, передали, что больше никто не шевелится. После конца штурма дали команду проверить, что осталось в УАЗике.

Денис нашел два подписанных автомата Калашникова, патроны и гранаты. Все оружие военный забрал и вернулся на позиции. А через два дня россияне вернулись за автомобилем.

— На улице зима, холодно, -10 градусов. Они без вещей. Уже когда в плен взял, то увидел, что они от обморожения потеряли конечности. Он (российский военный — ред.) начал спрашивать: “Ты здесь?” Я смотрю на автомат с позывным, а мой коллега делает несколько выстрелов, — вспоминает Денис.

Россиянин говорит: “Пацаны, вы ******?” Испугался и убежал. На снегу увидели следы, куда он пошел, и подумали, что нужно что-то делать. И позиция у нас была не самая лучшая. Либо мы их, либо они нас!

Тогда военный знал, куда пойти за россиянами. Но сколько их там — не знал. Это было впервые, когда он сам пошел на штурм и зачистку. Отрабатывал только на полигоне. Думал, что там двое или трое россиян, а позже окажется, что шестеро.

Я им кричал, чтобы сдавались. Они вообще не реагировали. Я взял добавки — снаряженные магазины. И снова пошел обстреливать. После третьего забега враг отважился на героический поступок.

Они подали признаки жизни. Денис стал спрашивать, сколько россиян сидит в блиндаже. Когда ответили, что шестеро, и военный задумался, где их размещать, его позиция была маленькой. Тогда Мел вышел на командование и передал информацию.

Говорю: “Выходите по двое, руки вверх, оружие и экипировку оставлять внизу”. Комическая ситуация, я кричал им на русском, а первые двое отвечали мне на украинском. А у первого такая довольно азиатская внешность!

Пленные заявили, что думали, что их захватывают поляки. Мел устроил им построение и приказал идти гуськом. А тогда россияне стали ползти по полю, ведь не поняли, что должны идти один за другим. Денис передал россиян побратимам с другой позиции.

