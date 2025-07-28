Делил последнюю еду с кошкой: история погибшего в Еленовке глазами матери

Приближается третья годовщина теракта в Еленовке — одной из самых страшных трагедий этой войны. Среди десятков жизней, оборванных российскими оккупантами, была и жизнь Алексея Льва Кисилишина. Он был воином, взявшим в руки оружие в 17 лет, и зоозащитником, чье сердце принадлежало животным. Его путь — это история о безграничной любви ко всему живому, о выборе воина и о памяти, которая продолжает жить. Вікна-новини делятся этой историей с тобой.

Об Алексее нам рассказала его мама, Анна Кисилишина. Вспоминает, что сын был добрым и светлым человеком.

Маленький человек со взрослой душой

Рождение Алексея для его мамы — настоящее чудо, ведь до последнего момента она не знала, что у нее будет сын. Мальчик появился на свет 25 июля, под знаком могущественного Льва, поэтому семья сразу начала ласково называть его Левчиком.

Но когда пришло время выбирать официальное имя, родители задумались. Лев — это царь, но прежде всего — защитник своей стаи. Они искали имя, которое бы отражало не просто знак, а саму суть этой благородной черты. Так они и нашли имя Алексей, что в переводе означает защитник. И оно стало судьбоносным.

По словам матери, сын с первых дней жизни поражал недетской мудростью. Она вспоминает, как подруга в роддоме с удивлением отметила его взрослый взгляд.

Любовь к животным

Любовь к животным была для него не просто увлечением, а настоящей миссией всей жизни. Этот зов он чувствовал с самого детства: увидев раненое или беззащитное существо, не мог пройти мимо — сразу нес его домой, чтобы спасти и вылечить.

Эту любовь к животным сын пронес через всю свою жизнь, делал им уколы, лечил, — добавляет Анна.

Приют для животных

Мать Алексея вспомнила случай, как он в третьем классе написал письмо мэру Мариуполя о том, что в городе нет приюта для бездомных кошек и собак.

— Это первый его такой, я бы сказала, сознательный поступок, связанный с животными, — говорит Анна.

Трудно представить, но Алексею на тот момент было всего 10 лет. Это не помешало ему обратиться к городскому голове с серьезным предложением. В ответ он получил настоящее официальное письмо, в котором его заверили, что идею приюта для кошек и собак рассмотрят, как только появится финансирование.

Алексей любил танцевать и петь

Женщина вспоминает, что ее сын был тем человеком, которого очень многое интересовало. Он увлекался и музыкой, и техникой. Но в основном это было спасение животных, общение с единомышленниками. По словам Анны, инициативность была в крови ее сына.

Яркий пример — школьный урок об экзотических животных, который он организовал под ключ. От разработки плана до приглашения телевидения и демонстрации живого удава и паука-птицееда — все было его идеей.

Уже взрослым Алексей превратил свой артистизм в настоящее шоу. Он придумал в Мариуполе уникальную услугу поздравлений: звонил в дверь со словами “Вам доставка”, давал расписаться в накладной, а потом с серьезным видом начинал поздравлять.

АТО

В 2014 году Алексей закончил обучение в Мариупольском высшем профессиональном училище. Далее планировал сдавать ВНО и поступать в университет на ветеринара. Однако именно тогда Россия впервые напала на Восток Украины, и у парня не было возможности сдавать экзамены, поэтому он решил поехать в Киев.

— Я дала сыну деньги, посадила на поезд, а когда на следующий день позвонила, чтобы спросить, как дела, он сообщил, что в вуз поступать не будет, потому что присоединился к полку Азов, — рассказала мать Алексея.

На тот момент ему было всего 17 лет. На службу в полк пошел вместе со своим отцом Александром.

Алексей вместе с самым родным человеком прошел через ожесточенные бои, защищая Донетчину, освобождая Мариуполь и держа оборону под Широкино.

Мирная жизнь

Через некоторое время Алексей оставил свою службу в армии и вернулся домой. Там он продолжал заботиться о животных. И уже вскоре открыл свой приют.

Сын выхаживал лис, лебедей, кошек, — говорит Анна.

После лет на фронте Алексей пытался вернуться к мирной жизни. Он переехал в Киев, где продолжил свое любимое дело — работал в Центре спасения диких животных.

Утро 24 февраля

Словно предчувствуя опасность, за десять дней до начала полномасштабного вторжения Алексей вернулся в Мариуполь. Когда 24 февраля город содрогнулся от первых взрывов, его реакция была мгновенной.

Мама, я иду за оружием! Буду защищать Мариуполь и вас! — вспоминает женщина его решительные слова.

Анна говорит, что понимала неизбежность выбора сына. Она задала лишь один, полный боли вопрос, чтобы проверить его волю — готов ли он покориться врагу. Ответ Алексея был твердым и не оставлял сомнений.

— Конечно, нет, мама. Я иду в Азов! — сказал покойный Алексей своей матери.

После этих слов она осознала, что любые уговоры бесполезны. Это был его сознательный и непоколебимый путь, и она приняла этот выбор.

В тот же день он уехал на базу, чтобы присоединиться к побратимам.

Выезд из Мариуполя

Анна оставалась в Мариуполе до последнего. Город стал ловушкой. Обещанных коридоров не было. И 20 марта они увидели колонну машин с надписью “Дети” и решились на прорыв. Решение было мгновенным.

— 15 минут на сборы, — сказал сосед женщине.

В панике они все восьмером заскочили в одну машину. По дороге по городу Анна лелеяла надежду увидеть на выезде украинских военных и расспросить о сыне Алексее.

Однако вместо этого их встретил шок — на выезде из Мариуполя уже стояли захватчики под флагами ДНР. Когда они подъехали к российскому блокпосту, у них проверили документы и дали добро на выезд.

Анна добавила, что к ним подошел российский военный, забросил в машину три пачки мивины, две бутылки воды, несколько яблок и сказал, что теперь у нас будет все хорошо.

Женщина признается, что после этой фразы она хотела выскочить из автомобиля и выцарапать им глаза. Но не смогла, потому что пожалела маленьких племянников, которые сидели в автомобиле.

Алексей спасал животных на войне

Алексей Кисилишин оставался верным своему призванию — защищать жизнь. Об этом самом трагическом периоде его борьбы свидетельствует аудиодневник — пронзительная исповедь, надиктованная для родных голосом, в котором уже почти не было надежды, лишь глухая, тяжелая безысходность.

Он рассказывал о тотальном бессилии перед смертью, царившей вокруг. О том, как его миссия спасителя животных превратилась в миссию свидетеля их страданий.

Алексей видел, как от дикого холода гибли попугаи в брошенных квартирах, как в ледяных аквариумах замерзали рыбки, как одичавшие голодные собаки разрывали тела погибших. Он пытался что-то изменить, но тщетно.

Самым болезненным для него было воспоминание о спасенной им овчарке. Собака стала его верной тенью, следуя за ним сквозь руины завода. Но однажды её тяжело ранило осколком. И тогда Алексей, посвятивший жизнь спасению, был вынужден совершить самый тяжелый поступок — собственноручно оборвать жизнь своего друга, чтобы прекратить его невыносимые муки.

Но даже среди этого ужаса он находил в себе силы для человечности. На одном из фото, присланных с Азовстали, он сидит рядом с маленькой кошкой, которая делила с ним укрытие. Он не питал иллюзий относительно её судьбы, но заботился о ней до последнего.

Анна, едва сдерживая слезы, вспоминает, что он в том аду нашел банку мидий и назвал это джекпотом. И первое, что он сделал, — разделил это свое сокровище с кошкой, которая была рядом. Даже там, на грани жизни и смерти, он оставался человеком, для которого жизнь животного весила не меньше, чем собственная.

Писал дневник

О пережитом Алексеем свидетельствуют его собственные записи. Мама делится, как он описывал в дневнике эвакуацию гражданских с «Азовстали». Это не была запись об облегчении. Это был крик о всепоглощающем страхе, который он испытал в тот миг.

Больше всего его напугала неожиданная тишина. В месте, где постоянные взрывы стали страшной нормой, внезапное затишье казалось неестественным и зловещим. Именно эта густая, напряженная тишина, висевшая в воздухе, заставляла сердце колотиться в ожидании следующего, еще более мощного удара.

— Он писал, что это состояние — невыносимо, потому что больше всего пугает внезапная тишина. Ведь ты не знаешь, что враг может замыслить в следующий миг, и это сводило с ума, — цитирует записи из дневника сына Анна.

Анна добавляет, что даже в безысходности ее сын и его побратимы не оставляли надежды на спасение. Эта надежда жила в их черном юморе. Когда начали распространяться слухи о возможной эвакуации морем в Турцию, ребята шутили, что пора доставать плавки и готовиться к большому заплыву в Черное море.

Последний разговор перед пленом

Они часто общались голосовыми сообщениями. Когда Анна поняла, что Азовсталь в полном окружении и русские не отступят, она умоляла сына лишь об одном.

Леша, самое дорогое, что есть — это жизнь. Я прошу тебя просто сохранить ее! — говорила Анна.

Она не могла произнести слово плен. Еще до войны мать знала непоколебимую позицию сына — никогда не сдаваться. Поэтому её просьба была косвенной, но отчаянной.

После выхода с Азовстали для Анны начался долгий период ожидания, который поддерживался редкими и бесценными звонками сына из плена. Связь была хрупкой — примерно один звонок раз в десять дней, но каждый давал надежду.

Во время одного из последних разговоров Алексей сообщил, что его должны куда-то переводить. Эта, казалось бы, незначительная деталь подарила Анне призрачную, но такую желанную надежду: она была уверена, что в момент теракта в Еленовке ее сына там уже не было.

Но когда 29 июля 2022 года прогремела страшная новость, эта надежда разбилась о жесточайшую реальность. Появились первые списки, опубликованные российской стороной. И среди имен погибших она увидела его фамилию.

Я думала, что это ошибка или провокация, ведь я была уверена, что он в другом месте, — вспоминает Анна.

Однако оккупанты устроили для родных еще одну пытку — информационную. Они опубликовали три разных списка: один с ранеными и два — с погибшими, причем списки погибших намеренно отличались друг от друга.

В одном из этих списков смерти имя Алексея было. В другом его не было.

Побратим Алексея приехал на прощание

Самая тяжелая правда о последних днях и выборе сына открылась Анне уже на прощании с Алексеем. Среди тех, кто пришел отдать дань уважения, был Александр — тот самый легендарный боец, Герой Украины, который вышел с Азовстали последним.

Он подошел к ней и сказал, что до последнего был рядом с ее сыном. Александр рассказал, что предлагал Алексею рискнуть: не идти в колонне пленных, а остаться с ним, спрятаться в руинах комбината и попытаться выйти позже, вместе.

Но Алексей, выслушав предложение, принял другое решение — идти со всеми, подчинившись приказу командира.

Жизнь без сына

Анна рассказывает, что существует мнение, что для исцеления нужно принять и отпустить. Но эти правильные слова разбиваются о реальность материнского горя. Для женщины, потерявшей ребенка, совет “Просто отпусти” не имеет смысла, ведь это долговременный, почти непостижимый процесс.

Настоящее, глубинное прозрение пришло к ней лишь через год после гибели Алексея. Она вспоминает момент, когда почувствовала к сыну такую всеобъемлющую, безграничную любовь, которую нельзя объяснить словами.

Именно тогда она осознала, что ее сын — это отдельная, свободная личность, которая пришла в этот мир через нее, но никогда не была её собственностью.

Это понимание срезонировало со всей его жизнью, ведь Алексей всегда был бунтарем, отстаивавшим свою свободу и личные границы. Это осознание стало для неё поворотным моментом.

Это новое понимание превратилось в ежедневный ритуал, во внутренний диалог с сыном. Каждый день, как молитву, Анна повторяет, что ее любовь настолько велика и безусловна, что она находит в себе силы отпустить его. По словам женщины, именно эта мысль дает ей возможность жить дальше.

И эта жизнь теперь имеет четкую цель — нести светлую память о сыне, превращая невыносимую боль в действие. Свое горе и любовь она трансформировала в живые памятники: высадила три дерева в честь Алексея в Киеве, заложила целую Калиновую аллею и организует выставки.

И хотя каждое интервью даётся невероятно тяжело, она продолжает говорить, ведь таким образом продолжает жизнь своего свободного сына в воспоминаниях и сердцах других людей.

Анне от сына остался лишь клочок бумаги

От всей жизни сына, оставшейся в Мариуполе, у Анны сохранился лишь один клочок бумаги. Недавно ей передали вырванный из тетради листок в клетку.

Когда-то давно, уходя из дома, она оставила на нём записку для сына-школьника с типичными материнскими наставлениями: поесть макароны и сделать контурные карты по географии.

Внизу, его рукой, был написан ответ, который идеально отражает его характер: немного бунтарства и много любви.

Ок, все сделаю, кроме карт. Люблю!

Этот пожелтевший клочок бумаги с их короткой перепиской — единственная физическая связь с сыном, уцелевшая в уничтоженном городе. Единственная вещь, которой касались его руки.

Сообщество семей Еленовки

Анна рассказывает, что сообщество семей Еленовки родилось из боли и отчаяния — в тот момент, когда они вместе пытались найти имена своих родных в страшных списках, опубликованных оккупантами. Первым совместным шагом стало создание островка памяти с флажками на Майдане. Но Анне хотелось чего-то живого, что будет расти и напоминать о погибших.

Так появилась идея, которую она воплотила вместе с другими семьями, — они высадили Калиновую аллею в Голосеевском парке Киева в честь каждого воина, чья жизнь оборвалась в Еленовке.

Эта идея живой памяти нашла продолжение и в личном творчестве Анны. Женщина со скромностью говорит, что она не профессиональный художник, но любит рисовать и даже давала мастер-классы в Мариуполе.

Сейчас, к третьей годовщине трагедии, она готовит свою первую персональную выставку. Это будет серия тематических картин, посвященных событиям войны: от ее начала в Мариуполе до трагедии в Еленовке и ее собственной жизни после утраты.

Подготовка к выставке стала для неё настоящим испытанием. Анна год занималась с киевским художником, чтобы отточить своё мастерство. Она подчеркивает, что создание этих картин было не легким вдохновением, а тяжелым, эмоционально изнурительным процессом.

Я ее словно родила, эту выставку, — признается женщина.

Для неё это событие огромного значения. Во-первых, это ее дебют как художника. Во-вторых, место проведения — Киево-Печерская Лавра — которое она считает сакральным.

Открытие выставки, посвященной Алексею и его побратимам, состоится 25 июля — в день рождения ее сына.

Самое счастливое воспоминание с сыном

Анна поделилась одним особенно светлым и тёплым воспоминанием, связанным с морем. Она рассказала об их совместной с сыном игре во время купания на солнечной мели.

У них была своя простая забава: они играли в дельфинов. Сложив руки перед собой, оба наперегонки неслись сквозь тёплую воду, имитируя движения животных.

Анна отмечает, что этот простой момент беззаботного счастья навсегда запечатлелся в её памяти и до сих пор остаётся невероятно живым.

Анна благодарна сыну, за то что он ее выбрал

В конце разговора Анна отмечает, что испытывает к сыну глубокую благодарность. Она благодарна ему за то, что он выбрал её своей мамой, за то, что был бунтарем с собственным мнением и сознательным выбором.

Также благодарна ему за смелость, ведь он не спрятался, а пошел защищать свою семью и страну.

Но больше всего, говорит она, благодарна за то, что он стал ее учителем. Глядя на его пример, она теперь делает те вещи, на которые никогда не решалась раньше, внедряя его лучшие качества в свою жизнь.

За все это я ему очень благодарна, — подводит итог женщина.

Главное фото: Анна Кисилишина.

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