Оружие спасения: украинка наладила производство тактических тележек для фронта

Ирина переформатировала свое производство, чтобы производить тактические тележки для эвакуации бойцов. Она создает их по эскизу работника предприятия, ныне защищающего страну.

Эти специальные металлические конструкции продуманы до мельчайших деталей для упрощения эвакуации. В этом году за свою деятельность Ирина получила почетную премию Створено жінками.

Женщина утверждает, что для нее очень важно помогать ребятам и понимать, что как можно больше бойцов будут спасены.

Тактические тележки для эвакуации: как предприятие помогает бойцам

Ирина рассказывает о производстве средств эвакуации. До большой войны ее предприятие производило металлоконструкции для строительства. После полномасштабного вторжения практически все работники стали военными, потому она начала волонтерить.

Производство поставили на паузу, но однажды от сотрудника с передовой поступил заказ — эскиз тактической тележки.

Так и началось массовое производство. Идея этих систем эвакуации в том, чтобы боец мог самостоятельно вывести раненого собратья к точке эвакуации.

— Если нет такой возможности, то для эвакуации одного человека нужно минимум шесть бойцов, — объясняет женщина.

Есть несколько моделей тактических тележек. При производстве прислушивались ко всем пожеланиям бойцов. Изделия постоянно усовершенствовали.

Юрий проектирует и улучшает модели эвакуационных систем. Сам он родом из Чернобаевки, вместе с семьей пережил российскую оккупацию.

— Девять месяцев с семьей в погребе прожили, потому что обстрелы. После деоккупации, когда ребята вошли, нас освободили. Я сюда приехал и сказал: “Если не берете воевать, тогда буду искать где-нибудь производство”.

Кроме производства тележки и ремонтируют. Рабочих рук на предприятии не хватает. Почти все работники сейчас на фронте, поэтому учат молодежь.

Когда-то за смену могли производить до 100 единиц. В настоящее время средств не хватает, но производство не останавливается и совершенствуется. Кроме тележек изготовляют и эвакуационную волокушу, которая имеет достаточно легкий вес и может крепиться к военному рюкзаку.

Ирина получила немало благодарностей от военных. Говорит, что не остановится и продолжит свое дело дальше. В этом году она стала победительницей премии созданной женщинами.

Для нее это особенная награда. Из более четырех сотен проектов именно ее идея завоевала первенство.

