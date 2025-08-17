Зброя порятунку: українка налагодила виробництво тактичних візків для фронту

Ірина переформатувала своє виробництво, щоб виготовляти тактичні візки для евакуації бійців. Вона створює їх за ескізом працівника підприємства, який нині боронить країну.

Ці спеціальні металеві конструкції продумані до найдрібніших деталей для спрощення евакуації. Цього року за свою діяльність Ірина здобула почесну премію Створено жінками.

Жінка стверджує, що для неї дуже важливо допомагати хлопцям і розуміти, що якомога більше бійців будуть врятовані.

Тактичні візки для евакуації: як підприємство допомагає бійцям

Пані Ірина розповідає про виробництво засобів евакуації. До великої війни її підприємство виготовляло металоконструкції для будівництва. Після повномасштабного вторгнення практично всі працівники стали військовими, тому вона почала волонтерити.

Виробництво поставили на паузу, та одного дня від співробітника з передової надійшло замовлення — ескіз тактичного візка.

Так і розпочалось масове виготовлення. Ідея цих систем евакуації в тому, аби боєць міг самотужки вивести пораненого побратима до точки евакуації.

— Якщо нема такої можливості, то для евакуації однієї людини потрібно мінімум шість бійців, — пояснює жінка.

Є кілька моделей тактичних візків. Під час виробництва прислухалися до всіх побажань бійців. Вироби постійно удосконалювали.

Пан Юрій проектує та покращує моделі евакуаційних систем. Сам він родом з Чорнобаївки, разом з родиною пережив російську окупацію.

— Дев’ять місяців з сім’єю в погребі прожили, тому що обстріли. После деокупації, коли хлопці зайшли, нас звільнили. Я сюди приїхав і сказав: “Якщо не берете воювати, тоді буду шукати десь виробництво”.

Окрім виробництва візки й ремонтують. Робочих рук на підприємстві бракує. Майже всі працівники зараз на фронті, тому навчають молодь.

Колись за зміну могли виготовляти до 100 одиниць. Нині коштів бракує, але виробництво не зупиняється і вдосконалюється. Окрім візків, виготовляють й евакуаційну волокушу, яка має досить легку вагу і може кріпитися до рюкзака військового.

Ірина отримала чимало подяк від військових. Каже, що не зупиниться і продовжить свою справу далі. Цьогоріч вона стала переможницею премії Створеної жінками.

Для неї це особлива нагорода. З понад чотирьох сотень проектів саме її ідея здобула першість.

