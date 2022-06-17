Рынок труда: в каких работниках в Киеве нуждаются и сколько заплатят за твою профессию

Война всколыхнула в Украине волну безработицы, увеличилось количество людей, временно потерявших свою работу.

По статистике, в центре занятости Киева в среднем регистрируют 270 безработных. А ведь на рынке труда значительно увеличилась конкуренция.

Теперь на одно рабочее место в Киеве претендуют не два-три человека, а десять, кое-где и больше, это зависит от вида деятельности.

Однако найти работу все же более чем реально, ведь если в одних вакансиях потребность почти исчезла, то в других — наоборот возросла.

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Наиболее востребованные вакансии

Как свидетельствует практика, наиболее нужны сегодня у работодателей Киева:

медсестры, учителя, врачи, фармацевты, слесари-сантехники, дворники, электромонтеры, продавцы-консультанты, инженеры

Сложнее всего сегодня трудоустроиться на следующие вакансии:

бухгалтерам, менеджерам разных специализаций, водителям, продавцам, кладовщикам, руководителям, администратором, поварам, экономистам, кассирам

А какая средняя зарплата и кто получает больше всего?

Несмотря на войну, средний уровень заработной платы повысился с 9 700 гривен до 11 300 гривен.

Однако стоит не забывать, что цены в Украине тоже поднялись, особенно на топливо.

Самыми оплачиваемыми предложениями от работодателей являются вакансии в сфере IT и технологий.

инженеры по программному обеспечению компьютеров и специалисты по разработке компьютерных программ, кодировщики, тестировщики будут получать 110 000 гривен,

инженер-программист – 55 000 гривен.

парамедик получает 32 000 гривен,

начальник подразделения 29 000 гривен,

начальник финансового отдела и контролера качества — 23 000 гривен,

начальник участка 22 500 гривен,

аудитор 21 000 гривен,

переводчик 20300 гривен.

Если же тебе не удается найти работу, которая будет тебе по душе и под силу, то можешь оформить статус безработного.

Как и где оформить статус безработного и получить социальные выплаты в условиях войны, мы уже рассказывали в нашем материале.

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