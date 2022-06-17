Твоя работа

Рынок труда: в каких работниках в Киеве нуждаются и сколько заплатят за твою профессию

Вероника Кононенко, практикантка сайта 17 июня 2022, 07:00
вакансії
Фото: Unsplash

Больше новостей
Чи прийнятні в Україні принципи оборони Ізраїлю
Народ строит свою армию: приемлемы ли в Украине принципы обороны Израиля
Як підключити старлінк
Как получить интернет от Илона Маска? Рассказываем, как подключить Starlink
Як заготувати зелень на зиму - лайфхаки від Алекса Якутова
Заморозка в масле и сушка с овощами: пять лайфхаков заготовки свежей зелени на зиму от Алекса Якутова
карта бойових дій 17 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 17 июня
Смотреть больше

Материалы по теме

Чи прийнятні в Україні принципи оборони Ізраїлю
Народ строит свою армию: приемлемы ли в Украине принципы обороны Израиля
Як підключити старлінк
Как получить интернет от Илона Маска? Рассказываем, как подключить Starlink
карта бойових дій 17 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 17 июня
Денис Малюська
Наши, ОПЗЖ, Партия Шария — Малюська о работе над уничтожением пророссийских сил в Украине

Видео
Чи прийнятні в Україні принципи оборони Ізраїлю

Народ строит свою армию: приемлемы ли в Украине принципы обороны Израиля
карта бойових дій 17 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 17 июня
0:12:32
Денис Малюська
Наши, ОПЗЖ, Партия Шария — Малюська о работе над уничтожением пророссийских сил в Украине
0:08:26
Євгеній Єнін
Покушение на Зеленского и агитлистовки: Енин рассказал о задержанных диверсантах
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Зустріч Зеленського з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії 16.06.2022
Украинцы на передовой, но не в одиночку — итоги встречи Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом
0:03:04
Медичний потяг в Україні
Госпиталь на рельсах уже спас около тысячи жизней — как работает медицинский поезд
0:08:51
Як зміняться соціальні виплати з червня
Соцвыплаты и пенсии: какие изменения ждут украинцев уже с июня
0:03:07
Що читають українці під час війни - кардинальна зміна вподобань
Русские произведения — прочь с полок! Как изменились литературные предпочтения украинцев во время войны
0:02:54
Бандеромобиль
Мистические бандеромобили косят оккупантов пачками — кто создает этих монстров войны
Больше видео
Як наважитись покинути зону бойових дій - поради психологині
Читать дальше
Погибну, но дом не покину — почему люди не решаются выехать из горячих точек и стоит ли их убеждать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь