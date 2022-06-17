Рынок труда: в каких работниках в Киеве нуждаются и сколько заплатят за твою профессию

Война всколыхнула в Украине волну безработицы, увеличилось количество людей, временно потерявших свою работу.
По статистике, в центре занятости Киева в среднем регистрируют 270 безработных. А ведь на рынке труда значительно увеличилась конкуренция.
Теперь на одно рабочее место в Киеве претендуют не два-три человека, а десять, кое-где и больше, это зависит от вида деятельности.
Теперь на одно рабочее место в Киеве претендуют не два-три человека, а десять, кое-где и больше, это зависит от вида деятельности.
Однако найти работу все же более чем реально, ведь если в одних вакансиях потребность почти исчезла, то в других — наоборот возросла.
Как свидетельствует практика, наиболее нужны сегодня у работодателей Киева:
Сложнее всего сегодня трудоустроиться на следующие вакансии:
Несмотря на войну, средний уровень заработной платы повысился с 9 700 гривен до 11 300 гривен.
Однако стоит не забывать, что цены в Украине тоже поднялись, особенно на топливо.
Самыми оплачиваемыми предложениями от работодателей являются вакансии в сфере IT и технологий.
Самыми оплачиваемыми предложениями от работодателей являются вакансии в сфере IT и технологий.
Если же тебе не удается найти работу, которая будет тебе по душе и под силу, то можешь оформить статус безработного.
Как и где оформить статус безработного и получить социальные выплаты в условиях войны, мы уже рассказывали в нашем материале.
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