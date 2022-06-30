Твоя работа

Давно хотел овладеть компьютерным делом? Самое время! В Украине запускают бесплатное IT-образование

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 июня 2022, 08:00
Безкоштовна IT-освіта в Україні - новий проект від Мінцифри
Фото: Unsplash

Больше новостей
Українські чоловіки - хто може виїхати за кордон у воєнний час
Кто из мужчин может выехать из Украины во время военного положения? Зеленский рассказал, когда откроют границы
Як приготувати рулетики з кабачків
Кабачки можно есть даже сырыми: рецепт рулетиков с творогом от Алекса Якутова
Забруднення повітря у Києві
Чтобы дышать свободно: где посмотреть карту загрязнения воздуха в Киеве
Місячний календар стрижок на липень 2022
Календарь стрижек на июль 2022: какие дни благоприятны для похода в салон, а когда лучше не трогать волосы
Смотреть больше

Материалы по теме

PayPal скасував комісію для українців до кінця вересня 2022
Переводи деньги без комиссии! PayPal продлила срок льготных услуг для украинцев
Вступ українців в університети Європи
С жильем и стипендиями: какие европейские университеты принимают украинцев во время войны
Зміни до закону про профтех освіту
В Украине бесплатно можно будет получить профтехобразование — что известно
Навчальний рік 2022 в Україні коли почнеться та закінчиться
Первый звонок будет 1 августа? Сергей Шкарлет о 2022–2023 учебном годе

Видео
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 30 червня

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 30 июня
0:03:17
Дитячі садочки під час війни в Україні
Страшные реалии ХХІ века: как детские сады готовятся к вероятным обстрелам в Одессе
Парк розваг на Львівщині для дітей-переселенців
Парк развлечений как воспоминание о счастливом детстве — благотворители устроили праздник для детей-переселенцев
0:03:10
Безкоштовно ремонтують автомобілі для ЗСУ
Всё для победы! В Луцке мастерская бесплатно ремонтирует автомобили на фронт
0:01:13
Демидов мост
В Киевской области из-за молнии произошел мощный взрыв — разрушен мост, есть жертвы
Результати саміту НАТО в Мадриді 29.06.2022
Россия — самая большая угроза НАТО! Новый пакет помощи Украине и результаты саммита Альянса
0:03:14
Эвакуация из Азовстали
Это случилось! Почти 100 защитников Азовстали вернулись домой
0:00:19
Іван Федоров про партизанський рух в Мелітополі
Цель — чтобы у оккупантов под ногами “горела” земля: Иван Федоров о партизанском движении в Мелитополе и похищении людей
0:05:55
Чи буде напад з Білорусі Вадим Денисенко про виляння Лукашенка
Первая тысяча белорусских трупов “сметет” Лукашенко с должности — будет ли нападение с Беларуси?
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
Больше видео
Українські чоловіки - хто може виїхати за кордон у воєнний час
Читать дальше
Кто из мужчин может выехать из Украины во время военного положения? Зеленский рассказал, когда откроют границы
як заспокоїти малюка
Читать дальше
Когда у ребенка паника, он не понимает слов: советы психолога, как успокоить малыша в стрессовой ситуации

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь