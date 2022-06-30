Давно хотел овладеть компьютерным делом? Самое время! В Украине запускают бесплатное IT-образование

Украина — современная и развитая страна, наши IT-компании считают одними из лучших в мире. Это нужно поддерживать и развивать. В Минцифре сообщили о запуске проекта IT Generation, благодаря которому украинцы смогут получить бесплатное и качественное IТ-образование.

Это важный проект для экономики страны. Он будет реализовываться в несколько этапов:

в июле будет объявлен набор школ на программу;

в августе украинцы смогут подать заявку на программу и начать обучение.

Во время обучения можно будет овладеть любым из 11 IТ-направлений: FrontEnd, QA, Java, Python, Project/Product Management, Digital Marketing и т.д.

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Подать заявку на обучение смогут граждане Украины от 21 до 60 лет, у которых нет формального образования, квалификации и опыта работы в области IT.

В Минцифре говорят, что пилот IT Generation ляжет в основу национального проекта и позволит 60 тыс. украинцам овладеть новой профессией в IT. Узнать больше о проекте можно по ссылке.

Сейчас украинцам тяжело найти работу. Раньше мы рассказывали, какие вакансии самые востребованные в Киеве.

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