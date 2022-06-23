В Україні безкоштовно можна буде отримати профтехосвіту — що відомо

Питання новацій та позитивних зрушень у сфері професійно-технічної освіти актуальне як ніколи. Після нашої перемоги випускники закладів профтехосвіти будуть на вагу золота, адже наша країна потребуватиме відбудови.

Тож під час свого брифінгу заступник керівника Офісу президента Олексій Дніпров розповів про зміни у сфері професійно-технічної освіти.

— Президент уже підписав закон щодо функціонування національної системи кваліфікацій. В ньому вводиться поняття часткові кваліфікації — це дозволить скоротити час навчання для тих, хто хоче перекваліфікуватися, отримати вузьку спеціальність та працювати на благо країни, — повідомив Дніпров.

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Також, за його словами, було направлено на підпис президентові зміни до закону Про професійно-технічну освіту щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих працівників в умовах воєнного стану.

— Цей закон надасть право здобувати профтехосвіту без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти за переліком професій, який має сформувати Національне агентство кваліфікацій, — повідомив заступник керівника Офісу президента.

За його словами, цей закон дозволить безоплатно здобувати профтехосвіту. Проте перерва між здобуттям спеціальностей має становити не менше ніж три роки.

Також закладам профтехосвіти заборонятиметься відмовляти у прийнятті документів та зарахування на навчання, якщо в особи відсутня реєстрація місця проживання на території відповідної громади. Нині багато осіб змушені були переїхати до безпечних областей, тому така зміна у законі може допомогти людям отримати освіту.

Вступна кампанія до закладів професійної освіти розпочнеться 1 липня цього року, а вступити до них можна до 1 жовтня.

Нині людям важко знайти роботу, тому раніше ми розповідали, яких вакансій потребують найбільше у столиці.

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