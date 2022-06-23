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В Україні безкоштовно можна буде отримати профтехосвіту — що відомо

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Червня 2022, 11:00
Зміни до закону про профтех освіту
Фото: Unsplash

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