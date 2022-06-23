В Украине бесплатно можно будет получить профтехобразование — что известно

Вопрос новаций и положительных сдвигов в сфере профессионально-технического образования актуален как никогда. После нашей победы выпускники заведений профтехобразования будут на вес золота, ведь надо будет отстраивать нашу страну.

В ходе своего брифинга заместитель руководителя Офиса президента Алексей Днепров рассказал об изменениях в сфере профессионально-технического образования.

— Президент уже подписал закон о функционировании национальной системы квалификаций. В нем вводится понятие частичной квалификации — это позволит сократить время обучения для тех, кто хочет переквалифицироваться, получить узкую специальность и работать на благо страны, — сообщил Днепров.

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Также, по его словам, были направлены на подпись президенту изменения в закон О профессионально-техническом образовании по отдельным аспектам подготовки квалифицированных работников в условиях военного положения.

— Этот закон даст право получать профтехобразование без одновременного получения полного общего среднего образования по перечню профессий, который должно сформировать Национальное агентство квалификаций, — сообщил заместитель руководителя Офиса президента.

По его словам, этот закон позволит бесплатно получать профтехобразование. Однако перерыв между получением специальностей должен составлять не менее трех лет.

Также заведениям профтехобразования запрещается отказывать в принятии документов и зачислении на обучение, если у лица отсутствует регистрация места жительства на территории соответствующей общины. Сейчас многие вынуждены были переехать в безопасные области, поэтому данное изменение в закон может помочь людям получить образование.

Вступительная кампания в учреждения профессионального образования начнется 1 июля этого года, а поступить в них можно до 1 октября.

Сейчас людям трудно найти работу, поэтому ранее мы рассказывали, в каких вакансиях нуждаются больше всего в столице.