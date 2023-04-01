Спеціалісти з IT вже не потрібні? Що робити під час робочої кризи

Через велику кількість фахівців та економічні чинники зараз сфера IT зазнає кризи, тому спеціалістам у цій галузі знайти роботу стає все дедалі складніше.

Можна помітити, що рекрутери все менше надсилають заявки з пропозицією роботи, а то й зовсім перестають це робити. IT-ринок став дуже перенасиченим, тому активність з пошуку роботи перемістилася на плечі кандидатів.

Рекрутери IT-компаній розповіли, що робити під час робочої кризи та як адаптуватися до вимог нового ринку праці та що робити під час пошуку роботи.

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Що відбувається з ринком праці у сфері ІТ

Основною причиною зменшення кількості вакансій є те, що американські та європейські роботодавці перестали наймати українських спеціалістів. На це вплинув ціла низка причин.

Найперше – це питання безпеки даних, тобто якщо територія буде окупована, то вони можуть опинитися у ворога.

Вагомим фактором також були обстріли енергетичної інфраструктури восени. Роботодавці розуміли, що працівники можуть знаходитись без світла та зв’язку, тому не знали наскільки українці надійні працівники.

І третя причина – це мобілізація у військо, адже країна, на території якої йде війна, може будь-коли оголосити призов. Тоді ж робота відійде на другий план.

Через це ринок праці трохи завмер і почав відновлюватись тільки влітку, але з певними умовами. Зараз же відкривають вакансії лише для тих, хто перебуває в умовно безпечних регіонах або має право виїхати за кордон. Натомість спеціалістів з областей, де проходять воєнні дії, клієнти обходять стороною.

Через те що ринок дуже перенасичений, вся активність з пошуку роботу перемістилася на плечі кандидата.

Тому ситуація з пошуком роботи у сфері ІТ дещо змінилась. Рекрутерам стало працюватись краще ніж до війни, тому що через високий попит вже навпаки спеціалісти шукають всі можливі вакансії та надсилають листи з резюме.

До того ж вимог до потенційних працівників стало більше через те, що роботодавцю вже є з кого обирати також почастішали й відмови у працевлаштуванні.

Найважче зараз знайти роботу джунам і світчерам, адже через активну рекламу IT-шкіл у багатьох склалася ілюзія, що це дуже легка сфера. Тобто кількість охочих працювати збільшується, а вакансії зменшуються, особливо під час війни.

Складно також таким фахівцям, як сеньйорам, адже з точки зору економії, компанії часто не беруть спеціалістів такого високого рівня.

У стані паніки під час пошуку роботи кандидати самі зменшують вартість своєї бажаної зарплати.

Як йдеться в опитуванні DOU, половина українських айтівців, які шукають роботу, готові зменшити свої зарплатні очікування. На вищу зарплату розраховують лише 44% фахівців в Україні та 56% за кордоном.

Як шукати роботу в IT під час війни

IT-рекрутерка Марія Самойлюк зазначає, що нинішня криза на ринку праці – найбільша за останнє десятиріччя, навіть довше. Та знайти роботу можна, адже не всі роботодавці обмежили свої вакансії.

Що потрібно робити насамперед:

Перевіряти різні ресурси для пошуку роботи – не лише сайти, але й спеціалізовані Telegram-канали, де такі вакансії публікують частіше.

Варто ретельніше готуватися до співбесіди: вивчати, чим займається компанія – потенційний роботодавець.

IT-спеціалістам потрібно активніше вести LinkedIn: писати, додавати в друзі рекрутерів і повідомити світу, що ти в пошуку роботи.

Розробники самі можуть писати рекрутерам або надсилали резюме для бази, навіть якщо немає відкритої вакансії.

Важливий пункт в пошуку роботи – якісно складене резюме. Чим більше опишеш свій досвід чи працював (-ла) з подібними проектами, тим вищі у тебе шанси потрапити на співбесіду.

Якщо ж ти претендуєш на роботу в закордонних компаніях, то варто переконатись чи твоє резюме англійською мовою складене без помилок та перевірити його на наявність особистої інформації. Зазвичай компанії не цікавить, скільки тобі років або ж, чи у тебе є діти.

Та з якими б труднощами при працевлаштуванні не стикались фахівці з ІТ, зарплати там все одно залишаються чи не найвищими. Раніше Вікна розповідали, які зарплати зараз в ІТ спеціалістів під час війни.