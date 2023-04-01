Спеціалісти з IT вже не потрібні? Що робити під час робочої кризи

Через велику кількість фахівців та економічні чинники зараз сфера IT зазнає кризи, тому спеціалістам у цій галузі знайти роботу стає все дедалі складніше.
Можна помітити, що рекрутери все менше надсилають заявки з пропозицією роботи, а то й зовсім перестають це робити. IT-ринок став дуже перенасиченим, тому активність з пошуку роботи перемістилася на плечі кандидатів.
Рекрутери IT-компаній розповіли, що робити під час робочої кризи та як адаптуватися до вимог нового ринку праці та що робити під час пошуку роботи.
Основною причиною зменшення кількості вакансій є те, що американські та європейські роботодавці перестали наймати українських спеціалістів. На це вплинув ціла низка причин.
Через це ринок праці трохи завмер і почав відновлюватись тільки влітку, але з певними умовами. Зараз же відкривають вакансії лише для тих, хто перебуває в умовно безпечних регіонах або має право виїхати за кордон. Натомість спеціалістів з областей, де проходять воєнні дії, клієнти обходять стороною.
Через те що ринок дуже перенасичений, вся активність з пошуку роботу перемістилася на плечі кандидата.
Через те що ринок дуже перенасичений, вся активність з пошуку роботу перемістилася на плечі кандидата.
Тому ситуація з пошуком роботи у сфері ІТ дещо змінилась. Рекрутерам стало працюватись краще ніж до війни, тому що через високий попит вже навпаки спеціалісти шукають всі можливі вакансії та надсилають листи з резюме.
До того ж вимог до потенційних працівників стало більше через те, що роботодавцю вже є з кого обирати також почастішали й відмови у працевлаштуванні.
Найважче зараз знайти роботу джунам і світчерам, адже через активну рекламу IT-шкіл у багатьох склалася ілюзія, що це дуже легка сфера. Тобто кількість охочих працювати збільшується, а вакансії зменшуються, особливо під час війни.
Складно також таким фахівцям, як сеньйорам, адже з точки зору економії, компанії часто не беруть спеціалістів такого високого рівня.
У стані паніки під час пошуку роботи кандидати самі зменшують вартість своєї бажаної зарплати.
У стані паніки під час пошуку роботи кандидати самі зменшують вартість своєї бажаної зарплати.
Як йдеться в опитуванні DOU, половина українських айтівців, які шукають роботу, готові зменшити свої зарплатні очікування. На вищу зарплату розраховують лише 44% фахівців в Україні та 56% за кордоном.
Фото: Pexels
IT-рекрутерка Марія Самойлюк зазначає, що нинішня криза на ринку праці – найбільша за останнє десятиріччя, навіть довше. Та знайти роботу можна, адже не всі роботодавці обмежили свої вакансії.
Що потрібно робити насамперед:
Якщо ж ти претендуєш на роботу в закордонних компаніях, то варто переконатись чи твоє резюме англійською мовою складене без помилок та перевірити його на наявність особистої інформації. Зазвичай компанії не цікавить, скільки тобі років або ж, чи у тебе є діти.
Та з якими б труднощами при працевлаштуванні не стикались фахівці з ІТ, зарплати там все одно залишаються чи не найвищими. Раніше Вікна розповідали, які зарплати зараз в ІТ спеціалістів під час війни.